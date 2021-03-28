濃霧特報！各地今晴朗高溫33度 清明連假北東局部短暫雨
記者顏真真/台北報導
2021-03-28 08:20:53
中央氣象局指出，今（28）日各地依舊是晴朗穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後北台灣山區也可能出現零星短暫陣雨，溫度方面，各地高溫可以來到29至33度，溫暖微熱，中南部內陸地區溫度甚至會更高一些。
氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部山區亦有零星短暫陣雨。不過，氣象局今日凌晨3點10分發出濃務特報，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低，交通往返請留意航班資訊，注意行車安全。在空氣品質方面，今日環境風場為東南風至偏南風，東半部擴散條件良好，空氣品質佳；西半部地區清晨及夜間風速較弱且有局部霧，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；午後各地風速增強且垂直擴散條件改善，空氣品質逐漸好轉，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北局部地區於清晨及夜間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區中午前可能達紅色警示等級，午後好轉為普通至橘色提醒等級。至於未來一周天氣，氣象局說太平洋高壓偏強，近地面吹起帶有夏天氣息的偏南風，北方系統不易南下直接影響台灣，天氣穩定、溫暖易有霧，周一至周六（3月29日至4月3日）各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。明（29）日由於北方鋒面接近台灣北部海面，大氣不穩定度稍增，有利於午後熱對流發展，北台灣山區午後亦有零星陣雨出現；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上。而29日、30日澎湖也有霧或低雲發生的機率，交通往返請留意航班資訊，駕駛注意行車安全。清明連假4月4日、4月5日東北季風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；6日台灣附近風場大致為偏東風，東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。