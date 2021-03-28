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長榮貨櫃輪船尾和船舵移動　何時脫困仍未定

中央社

2021-03-28 08:47:28

▲長榮海運「長賜輪」擱淺在蘇伊士運河，中斷水道航運。白宮表示，正在密切觀察狀況，擔憂可能會對全球能源市場帶來影響，美國也向埃及方面表達願意提供協助。（圖／美聯社／達志影像）
▲長榮海運「長賜輪」在蘇伊士運擱淺，當地管理局表示正在試圖移動船體，但無法預測何時脫困。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社蘇伊士27日綜合外電報導）蘇伊士運河管理局（SCA）負責人雷比今天指出，在試圖移動台灣長榮海運大型貨櫃輪長賜輪後，讓船尾及船舵得以移動，但無法預測長賜輪何時能脫困。
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路透社報導，400公尺長的長賜輪（Ever Given）於23日早上，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。
兩位SCA消息人士表示，從長賜輪周邊挖除沙土，加上拖船執行推拉作業，今天在讓貨櫃輪脫淺上獲得小幅進展。其中一位消息人士說，長賜輪的船首出現若干移動。
SCA主席雷比（Osama Rabie）告訴當地電視台，貨櫃輪底下的河水已開始流動。他稍早前在記者會上表示，「我們預期那艘船任何時刻都可能從目前位置滑動。」
約15%全球海運交通穿越蘇伊士運河，目前有300多艘船舶正在等待運河解除堵塞後通行。
雷比表示，他希望不必藉由移除擱淺貨櫃輪上部分貨櫃來減輕重量，但強勁潮水和強風讓救援作業複雜化。長賜輪共載運1萬8300只貨櫃。
雷比在港市蘇伊士（Suez）告訴記者：「那艘貨櫃輪的船尾（於26日）開始朝向蘇伊士移動，那是直到晚間11時（格林威標準時間21時）的正面跡象，但潮水明顯退去，我們停下來了。」
挖泥船已於26日從船首周邊移除約2萬公噸泥沙。協助救援長賜輪的荷蘭公司表示，如果較重型拖船、疏浚和滿潮能成功讓它移動，下週伊始就可能讓它脫困。
SCA消息人士表示，拖曳嘗試於27日下午恢復展開，並打算於28日進一步努力，但他們也說，可能必須從貨櫃輪周邊移除更多沙土才能讓它脫困。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100328
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