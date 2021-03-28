「牛市大發 犇向幸福」就業博覽會 近3千人求職成功

台中市勞工局舉辦「牛市大發 犇向幸福」就業博覽會，網羅65家廠商參與，總計釋出近6000職缺，吸引「滿坑滿谷」求職者湧入，會場擠得水洩不通，有社會新鮮人，也有年後轉職者上門找機會，一天下來媒合率逾6成。

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這場上半年度最大規模的就博會在中興大學登場，為方便求職者逛巡，現場設置高薪職缺、幸福企業、台商回流等8大專區。揭幕時，台中市副市長陳子敬代表盧秀燕市長，為求職者加油，也感謝企業祭出高薪招募人才，宣示市府團隊全力拚就業、求高薪決心。

▲台中市勞工局舉辦「牛市大發 犇向幸福」就業博覽會，副市長陳子敬主持啟動儀式。（圖／台中勞工局提供）

陳副市長表示，盧市長為拼就業率，去年疫情年，首創六都視訊就業博覽會外，更積極招商引資，在投資台灣三大方案件數全台第一，民間投資總計有7531億元，讓台中市成為企業投資首選。如今疫情緩解，加上國外訂單回流雙重效應，一場就博會就有65家企業參加，職缺數較去年成長超過七成，顯見台中經濟復甦帶動就業市場活絡。

勞工局代理局長羅群穆強調，市府團隊一向致力為市民開發高薪職缺，這場就博會釋出的職缺中，有一半月薪突破4萬元，平均每2個職缺就有1個薪資上看4萬元，包括台灣艾納康及綠點高新科技皆開出5萬元起跳的工程師職缺，晶元光電最高薪資更上看6萬餘元。

▲「牛市大發 犇向幸福」就業博覽會，台灣美光科技釋出高薪吸才。（圖／台中勞工局提供）

由勞工局舉辦的這場就博會，吸引滿場求職者湧入找機會。中興大學楊姓學生表示，由於事前與同學模擬面試，有萬全準備，參與面試時並沒有那麼緊張，順利錄取夢寐以求的台灣美光，非常高興畢業前能找到起薪不錯的職缺。

遠從南投前來求職的張小姐說，本身有從事餐飲服務業經驗，由於欣賞王品集團的企業理念，特別起個大早搭乘客運再轉車至中興大學求職，很高興獲得人資主管賞識，錄取儲備店經理職缺。