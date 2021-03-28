想買酸白菜鍋被老公阻止！旁人「對話」羨煞她　網全笑翻

「酸菜白肉鍋」湯頭特別，微酸又有甘甜滋味，深受不少老饕喜愛。然而，近日就有女網友透露，自己日前逛美式賣場好市多（Costco）看到酸白菜鍋想買，但因先生不喜歡吃口感偏酸的食物，所以每次都被阻止，不過，一旁夫妻就不是如此了，「18字」暖心對話曝光，讓她羨慕不已。

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，「我家只有兩口子，每次走到這一區我都很想買酸白菜鍋，但每次都被先生阻擋，因為他不喜吃酸，都說『這麼多妳又吃不完』一直阻止我，昨天一樣走到這一櫃，剛好聽到一對夫妻檔對話，都是老婆在說『吃不下不要買了』，反倒她的先生說『買！買妳愛吃的，別顧慮太多，喜歡什麼買什麼』」。

▲有女網友透露，她想買酸白菜鍋被老公阻止，反觀一旁夫妻就不一樣了，「暖心對話﹞讓她超羨慕。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）

這段對話讓原PO聽後不禁直呼「真的是別人的老公都不會讓人失望！」更堅持一定要吃到，便拿了一盒酸白菜放入推車，而老公則是笑笑的問她「要不要再買個紅酒啊？」讓她忍不住直說「老公意外體貼反而讓我怕怕的...」。

貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛笑回「妳應該把別人的老公放到自己的購物車裡」、「別人的老公都不會讓我失望...」「所以結婚之前，一定要去好市多酸白菜櫃子前走一回，再決定。」「酸白菜鍋是妳的、紅酒是他的，妳想太多了！」「至少還肯陪去好市多？我約先生去，都會說好市多人很多他不要去」、「我老公也會說愛吃就買！因為他知道沒人可以阻止我」；另還有人建議原PO，「回家分成一半（變成2小份），一餐煮一半就好啦！」「自己回家分裝小包 ，吃一人火鍋」，這樣就不用怕吃不完浪費了。（編輯：許苡晴）