最不親中的台灣藝人？PTT推爆這巨星：完全不看中共臉色
娛樂中心／綜合報導
2021-03-28 10:18:25｜2021-03-28 10:27:25
因國際名牌抵制「新疆血棉花」，激起大陸「我支持新疆棉花」運動，中港台明星也火速切割與自己相關的品牌，其中不乏台灣一線紅星，讓粉絲直喊對偶像失望。PTT近日就有人發文問「台灣不舔共最紅的藝人是誰？」網友一面倒推爆一位超級巨星。
網友在PTT八卦版貼文表示，對某些藝人來說，親中不僅好賺，也能在兩岸三地打開知名度，名氣和報酬都比死守台灣多太多，好奇「台灣完全不屑對岸市場的藝人裡面，最紅的是誰啊，有沒有八卦？」PO文一出，吸引大批網友「蓋樓」回覆，名單涵蓋影視歌，也有網路紅人，「館長」、「金城武」、「陳昇、大支」、「林強」、「詹雅雯」、「謝和弦」、「江蕙」、「5566」、「愛麗莎莎」、「真男人陳昇」、「陳昇，對岸都說要看演唱會都要到台灣很麻煩」、「陳昇，網紅就波特王！」不過最多網友推崇的是已故傳奇巨星鄧麗君，「鄧麗君，可惜不在了～」「鄧麗君啊 這還要問喔」、「鄧麗君 +1」、「鄧麗君完全不用看中共臉色，反而當初是中共想私下找她表演」、「笑爆，當年鄧小平多哈鄧麗君，就是請不過去」、「台灣當紅不舔共的只有鄧麗君，其他都跪下了」、「鄧麗君，其他講的有她紅？」不過有人直言，鄧麗君當時不傾中是因為時空背景使然，「當年鄧麗君再怎麼樣也不可能舔共的好嗎？」「鄧麗君沒有之一，當時是刻意的人設，不可能親共」、「一堆講鄧的，鄧的年代老共跟現在差這麼多...」（編輯：楊穎軒）