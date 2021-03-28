2021掃墓吉日吉時曝光！「這種人」清明節當天不宜祭祖

又到了一年一度的清明節，家家戶戶都會準備豐富的水果、餅乾及鮮花去祭祖，展現慎終追遠的精神。不過，掃墓有要看日子與時辰，命理專家楊登嵙就公布了「2021清明掃墓吉時吉日」，其中，「這種人」在清明節當天不宜祭拜祖先。

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《旺好運》指出，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前，不然祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

▲命理專家楊登嵙公布了「2021清明掃墓吉時吉日」，其中，「屬牛25歲者」在清明節當天不宜祭拜祖先。（圖／翻攝自《旺好運》）

至於戶外墳墓掃墓就有分囉！什麼狀況要擇日看好日子？一、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。二、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。三、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。四、先人骨灰要進塔。五、先人遺骸要下葬。六、先人遺骸要撿骨。七、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

另外，清明掃墓還要注意吉時吉日，例如：4月1日，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬雞29歲，或墳墓坐西向東不宜，要改其他日期；清明節當天，也就是4月5日，屬牛25歲者，或墳墓坐西向東，不宜祭祖，應另擇他日。楊登嵙老師也提醒大家，「清明節」將至，憂心人群聚集會造成高風險，指揮中心也對此呼籲，希望民眾能夠以「線上祭祖」和「分流掃墓」，避免群聚感染風險。（編輯：許苡晴）

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