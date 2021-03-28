3因素支撐保費逆勢成長 安聯人壽今年要增員2500人
記者顏真真/台北報導
2021-03-28 11:45:33
去（2020）年受到新冠肺炎疫情影響，壽險公會統計，壽險業初年度保費收入合計年減28.1%，但仍有壽險公司逆勢正成長。安聯人壽總經理林順才就指出，在產品、通路、及顧客服務等3大核心策略運用得宜之下，安聯去年初年度保費逆勢年增1.3%，也是市場4家繳初正成長的保險公司之一，總保費收入亦有2%的年增幅。展望今年，除將持續專注於「數位轉型」之外，也將推動多項客戶滿意改善計畫，強化服務品質與效率，以提供可滿足客戶需求的高成本效益保險商品，亦持續擴大業務規模，今年要增員2500人，目標2025年挑戰萬名業務大軍。
林順才指出，回顧去年的整體表現，雖然面對席捲全球的嚴峻挑戰，包括前所未有的健康危機與利率持續走低的狀況，但歸功於產品、通路、及顧客服務等3個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性，除以逾新台幣578億元的銷售業績，穩坐外資壽險投資型保險總保費全年累計第1名，在健康型商品亦有所斬獲，以新契約保費成長23%的高成長率表現，名列前茅。在展業務版圖部分也有亮眼的表現。林順才表示截至2020年12月底止的業務菁英人數破5000人，業務員登錄淨增加人數超過1000人不僅為業界第2名，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司，今年也將會持續擴大業務規模，目標增員目標2500人，目標是2025年業務員要達到萬人。也因為人才是企業發展很重要的一部分，林順才說員工照顧亦是2021年後疫情時代的重點，尤其員工幸不幸福？生育率是重要指標之一，安聯人壽更自去年10月1日起，女性員工有薪產假由法定的8周（56天）增加至4個月（120天），今年2月底也宣布2021年提供全球所有員工多1日的「安聯假」。不僅如此，目前安聯人壽內勤員工數超過540人，外勤超過5千人，平均年齡40.4歲，女性主管人數亦過半，逾8成員工為安聯集團的股東，雖然有5天的給薪病假，但平均病假請假天數僅1.7天，離職率10.7％亦低於業界平均。面對新冠疫情影響消費大眾對保險商品的需求，讓保單更注重保障本質，壽險業應如何超前部署？林順才坦言去年受全球央行降息影響，進而衝擊利變型保單市況，整體市場以利變型保單衰退幅度最大，即便今年前2月利變型保單的初年度保費仍較去年同期衰退，未來市場何時真正復甦，對保險公司而言仍是一大挑戰，在低費率與市場商品競爭下，可預見投資型保單競爭將更趨激烈。不過，他認為唯有重塑自身的價值並與科技結合，才能穩中求勝，波瀾不驚，尤其新冠肺炎疫情及政策、法規的調整讓保險公司的商品結構大洗牌，安聯將著重以客戶角度出發，創造高附加價值：一方面在主管機關的提倡下，未來會更專注於提供客戶保障，精進於提供更符合客戶需求的保障型商品；另一方面希望能藉由提供一個寬廣的投資型保單平台，滿足自主性愈來愈強的客戶，也讓客戶的眼界不再受限。再者，也可透過數位平台提供服務來降低流程費用，讓客戶能夠以更加具成本效益的價格購買部分保險商品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。