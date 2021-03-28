快訊／新加2例新冠肺炎境外移入確診 皆自菲律賓移入
記者顏真真/台北報導
2021-03-28 14:08:47
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎（COVID-19）確診病例（案1022、案1023），皆自菲律賓入境。
指揮中心發言人莊人祥表示，案1022為菲律賓籍30多歲女性移工，今（2021）年3月25日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常（39°C），由機場檢疫人員後送醫院採檢，於今日確診（Ct值33，IgM陰性，IgG陽性）。個案自述3月24日開始有呼吸困難、發燒及頭痛等症狀。目前衛生單位已掌握接觸者16人，飛機座位前後2排旅客共5人，其中3人列居家隔離對象，另2人因入住集中檢疫所，由醫護人員進行每日健康監測，不另外列入居家隔離；機組人員11人均著適當防護裝備，列自主健康管理。另案1023為菲律賓籍30多歲男性，莊人祥說明他是今年3月9日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至宿舍居家檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至另一宿舍自主健康管理，因工作需要，3月26日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值35，IgM陽性，IgG陽性）。個案在這期間並無症狀，也未與他人接觸，故無匡列接觸者。指揮中心統計，截至目前國內累計18萬7608例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含18萬6017例排除），其中1022例確診，分別為906例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、33人住院隔離中。
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