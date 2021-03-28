台美簽海巡備忘錄 范世平讚蔡英文：早就超前部署
新頭殼newtalk
2021-03-28 14:19:55
「台美海巡合作備忘錄」26日由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和駐美代表蕭美琴共同完成簽署，未來將成立「海巡工作小組」提供雙方交流、溝通的平台，為彼此建立更為強韌的夥伴關係。對此，台師大政研所教授范世平今（28日）於臉書就備忘錄內容分析，並認為總統蔡英文在海巡署的「超前部署」，早為台美此次合作帶來正面的幫助。
范世平指出，雖美軍在台北的美國在台協會（AIT）有人員，但都是負責行政事務，或與台灣的軍方進行聯繫，沒有實際的戰鬥部隊；台美軍方雖然往來緊密，但在1979年台美斷交後，雙方沒有一起演習，缺乏實際操作的經驗。然而，隨著情勢變化，這個需求越來越大，但若真的操作，中國一定跳腳，甚至對台採取更強烈的武力威脅，因此先從敏感性較低的海巡開始。范世平認為，雖然此協議強調促進台美海巡單位的雙邊溝通與資訊分享，但AIT也強調「美國支持台灣在應對全球關切議題上，包括海事安保與海上安全，及建立網絡以增進海事執法、資訊交流及國際合作等議題，進行有意義的參與並做出貢獻」，日後台美海巡單位可能針對救護後送、反恐反海盜、走私查緝等領域進行演習，甚至納入美軍「環太平洋軍演」下的「子演習」項目。此外，中國「海警法」在今年2月生效，引起鄰國的疑慮，因此台美海巡協議特別受到矚目，但其實蔡英文早就「超前部署」。蔡英文於2016年就任後，便任命曾任海軍副司令、官拜中將的李仲威擔任海巡署署長，也是第一位出身軍方、且是海軍的署長，由此可見，蔡已開始將海巡署轉變為「第二海軍」。李仲威2019年2月升任海委會主委，今年1月蔡英文又任命前海軍中將周美伍擔任海巡署署長；周的前一個工作是國安局駐美特派員，所以與美方有直接的接觸，這對於台美的海巡合作有正面幫助。范世平表示，在「平戰轉換」的前提下，海巡在平時負責治安，戰時立即轉變為戰鬥模式，難怪在台美海巡合作協議簽署後，中國立刻一口氣派出20架軍機進入台灣ADIZ（防空識別區）附近。由於太平島與東沙島都由海巡戍守，未來台美海巡合作是否包含這兩島嶼？而台美海巡合作是否擴張到日本海上保安廳，都值得關注。若這些都達成，他也直言「中國肯定氣翻了」。新聞來源為Newtalk 新頭殼