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繼比特幣之後的下一個熱潮？NTF帶動數位藝術品天價成交

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-28 15:15:55

數位藝術品
▲綽號「Beeple」的數位藝術家溫克爾曼（Mike Winkelmann）創作的數位作品「每日：第一個500天」。（圖／美聯社／達志影像）
綽號「Beeple」的數位藝術家溫克爾曼（Mike Winkelmann）利用過去13年年每天的相片創作出「每日：第一個500天」的數位藝術作品，3月中旬以6903萬美元的天價拍賣出；推特（Twitter）創辦人多西（Jack Dorsey）的第一條推特，被以290萬美元出售；類人機器人索菲亞（Sophia the robot）創作的自畫像，也在上週四（25）以近70萬美元的價格售出。
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這些過去不被認作是有價值的商品，以及打破傳統估價方式的交易，背後都與新興的NFT（non-fungible token，非同值化代幣）區塊鏈有關。加密貨幣在經過去年一整年的瘋狂飆漲之後，開始出現泡沫化的跡象，由於區塊鏈技術擁有「不可篡改」的特性，不少投資者轉而加入NFT，形成熱潮。
什麼是NFT？
和比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）以及加密貨幣應用的技術相似，NTF是以區塊鏈技術為基礎的數據文件，但加密貨幣不同的地方是，NFT具有不可分割、不可替代、獨一無二的特性。
區塊鏈技術的數位加密貨分為「原生幣」和「代幣」，比特幣、以太坊屬於「原生幣」，擁有自己的主鏈，並使用鏈上的交易來維持帳本數據；「代幣」則是透過現有的區塊鏈，透過智能合約來紀錄帳本。一個NFT可代表唯一一個物品，包括數據文件、藝術品、音頻檔案、影片等等，所以可以用來辨別該物品的合法所有者。
NFT與藝術的連結
NFT這項科技因為擁有「不可取代性」而受到藝術家的青睞，創作者將數位藝術品轉為NFT後，透過以太坊等加密貨幣將億，區塊鏈帳本紀錄就能夠顯示藝術品的交易、所有權。
雖然數位作品可以無限複製，但只有附上NFT的數位藝術品才是「獨一無二」的真品。物以稀為貴的道理推動藝術家、音樂創作者等湧入透過NTF出售作品，而投資者也嗅到商機搶著入場炒作。以6903萬美元的「每日：第一個500天」為例，作品本身只是個jpg檔案，即使收藏者日後開放大眾下載，也只有原作有NFT認證和天價，而且可以追蹤所有權。
目前購買NFT都需要使用加密貨幣，選擇其中一種作為支付方式後，就可以在OpenSea、Rarible、Mintable等平台購買NTF；創作者也可以與市場簽約，在區塊鏈上傳並驗證作品信息，打造唯一的NTF數位驗證，接著就可以在各個平台拍賣。
除了一般被認為是藝術品的畫作、圖集，或是藝術廣義範圍涵蓋的音樂，動畫gif、體育賽事紀念卡、電子遊戲，甚至是電玩世界中的虛擬土地，幾乎所有數據都可以成為NFT。其中一個例子就是推特創辦人多西，以290萬美元出售自己的第一條推文；另一個則是Nyan Cat 的gif圖以300以太坊出售，價值約53萬美元。
繼比特幣之後的下一個熱潮？
比特幣受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，以及電動車龍頭特斯拉（Telsa）執行長馬斯克（Elon Musk）的鼓吹下，價格不斷飆漲，一度衝破6萬美元，近期落在5.5萬美元左右。
Nifty Gateway數據顯示，2020年3月該平台有關NTF的交易額為3萬美元，至2021年2月交易量暴漲至7500萬元。但就像比特幣快速膨脹一樣，引起外界對價格泡沫化的隱憂。但也有收藏家認為NTF價格雖然將會逐漸趨緩，但區塊鏈技術將會逐漸在更多領域被應用，NTF市場也會繼續擴張。
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