印尼天主教堂遭炸彈攻擊 多人死傷、屍塊橫飛
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-28 15:35:55｜2021-03-28 15:36:19
印尼錫江（Makassar）一家天主教教堂今（28）日傳出爆炸案，造成至少10個教徒死亡。當地警方表示，可能有2個自殺炸彈客（suicide bombers）參與犯案，犯案動機仍在調查中，過去曾經有激進的伊斯蘭教徒針對天主教教堂進行攻擊。
綜合外媒報導，爆炸點在教堂的側門，監視器顯示火、煙和碎片被吹至路中間。教堂的一位牧師塔拉克（Father Wilhemus Tulak）向印尼「Metro TV」表示，維安人員已經制服了一位疑似炸彈客的嫌犯。《路透社》報導，南蘇拉威西省警方發言人祖爾潘（E.Zulpan）表示，爆炸時教堂內有教徒，爆炸導致多人受傷，地面上可以看到被爆炸波及的人體屍塊。錫江市市長波曼托（Danny Pomanto）表示，如果爆炸點在教堂正門可能會導致更多人傷亡。印度教會理事會主席古爾托姆（Gomar Gultom）表示，在棕枝主日（Palm Sunday，天主教、正教的節慶，為耶穌復活前的主日）進行攻擊的行為「非常殘酷」。
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