注意事項列半年內不能懷孕 中國網友：疫苗是避孕針？
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-28 16:08:21
為遏止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，中國政府持續推動新冠疫苗接種，然而近日不少接種者收到「接種新冠疫苗後注意事項」，其中包括「接種後半年內不能要孩子」引起熱烈討論，以及對疫苗安全性的隱憂。
據中國衛健委資訊，至27日已經新冠疫苗已經接種10241.7萬劑次。日前有中國網友在社群平台上發文，表示中國5+1的注意事項謹慎很好，但是不能理解為何接種後半年不能懷孕，不禁反問「是打疫苗還是避孕針？」。有其他網友回應是因為中國沒有做充分的疫苗懷孕後試驗，因此要保持謹慎；有些人則指出，疫苗對胎兒發育的影響還未有結論。對此，中國官媒主管的《健康時報》昨（27）日也發文，表示記者未發現有此「禁忌」（懷孕）或「注意事項」。不過無論是免疫專家還是產科專家都表示，由於孕婦使用疫苗的系統研究數據還比較少，建議後期要做好孕期的隨訪和定期檢查工作。中國疾控中心免疫專家王華慶表示，對於在接種疫苗後發現懷孕的情況，基於目前新冠疫苗的特性，不建議因接種新冠疫苗而采取的特別的醫學措施，包括終止懷孕。但是我們建議後期要做好孕期的隨訪和定期檢查工作。早前王華慶表示，相關研究結果顯示，腫瘤（癌症）患者和孕婦如感染新冠肺炎，其患重症的比例、病死率相對較高，應該接種疫苗。但目前關於腫瘤患者、孕婦使用疫苗的系統研究數據還比較少，慎重考慮是不給孕婦接種疫苗。對於孕婦、新生兒、嬰兒等群體的疫苗接種，後期隨著研究數據的積累再進一步考慮。另外，中國衛健委今日也聯合中共中央軍委後勤保障衛生局聯合發表《血站新冠肺炎疫情常態化防控工作指引》，表示接種新冠滅活疫苗48小時後可捐血。指引表示，接種新冠疫苗後捐血間隔調整為48小時後可獻血；接受其他類型新冠病毒疫苗接種者（不包括減毒活疫苗），疫苗接種當日起14天後可獻血。
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