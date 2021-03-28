P聯盟／攻城獅破P聯盟紀錄　大勝大三元打爆領航猿

第二節攻城獅更是火力全開，一度拉開到23分，大勝快攻頻頻得手，上半場就拿下27分、10籃板，塔壁也有雙十表現演出，宋宇軒衝鋒連拿8分，讓攻城獅以69:39大幅領先。
第三節高國豪領軍頻頻切入得手，成力煥連投帶切，第三節連拿13分，讓比分來到107:62的誇張差距。
決勝節攻城獅最高勝分一度來到51分之多，領航猿也無心戀戰，大勝這場32分、17籃板、10助攻，拿下大三元演出，高國豪21分、成力煥19分，塔壁18分、15籃板。
記者吳政紘/新竹報導
2021-03-28 16:46:58｜2021-03-28 16:56:19
第二節攻城獅更是火力全開，一度拉開到23分，大勝快攻頻頻得手，上半場就拿下27分、10籃板，塔壁也有雙十表現演出，宋宇軒衝鋒連拿8分，讓攻城獅以69:39大幅領先。
第三節高國豪領軍頻頻切入得手，成力煥連投帶切，第三節連拿13分，讓比分來到107:62的誇張差距。
決勝節攻城獅最高勝分一度來到51分之多，領航猿也無心戀戰，大勝這場32分、17籃板、10助攻，拿下大三元演出，高國豪21分、成力煥19分，塔壁18分、15籃板。
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