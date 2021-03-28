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P聯盟／攻城獅破P聯盟紀錄　大勝大三元打爆領航猿

記者吳政紘/新竹報導

2021-03-28 16:46:58｜2021-03-28 16:56:19

▲新竹攻城獅大勝。（圖／吳政紘攝）
▲新竹攻城獅大勝。（圖／吳政紘攝）
新竹攻城獅今天在新竹縣體育館，也是本賽季最後一場主場例行賽，剛好迎來「Return True」主題週，並由韓國超人氣手遊《天堂M》冠名贊助，結果攻城獅3節打完就拿107分，不但創下隊史最佳紀錄，也打破聯盟紀錄，攻城獅最終以132:82贏球，管是勝分50還是單場團隊最多得分，都破P聯盟紀錄。
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攻城獅這場必須要拿下23分贏球，才有機會晉級季後賽，所以全隊首節就火力全開，大勝首節就拿下14分，林明毅外線發威，田浩也有命中三分，高國豪切入拿下7分，讓攻城獅首節就攻下32分。

第二節攻城獅更是火力全開，一度拉開到23分，大勝快攻頻頻得手，上半場就拿下27分、10籃板，塔壁也有雙十表現演出，宋宇軒衝鋒連拿8分，讓攻城獅以69:39大幅領先。

第三節高國豪領軍頻頻切入得手，成力煥連投帶切，第三節連拿13分，讓比分來到107:62的誇張差距。

決勝節攻城獅最高勝分一度來到51分之多，領航猿也無心戀戰，大勝這場32分、17籃板、10助攻，拿下大三元演出，高國豪21分、成力煥19分，塔壁18分、15籃板。

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