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P聯盟／國家隊4號位標竿！林志傑：他就是永遠的少俠

記者黃建霖/台北報導

2021-03-28 17:19:56｜2021-03-28 17:29:01

田壘重返球場（NOWnews資料照）
▲田壘為中華隊付出許多，也是國家隊史上最偉大的4號位之一。（NOWnews資料照）
最後一場「俠獸對決」今(28)日在和平籃球館上演，賽前富邦勇士官方放出田壘的致敬影片，他過往的國家隊隊友也紛紛獻上祝福，而林志傑也把自己想對這位好友兼對手說的心裡話，一次吐露。
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田壘將在本季結束之後退役，本場比賽和富邦勇士交手，也是他生涯最後一次和「宿敵」及好友林志傑進行對決，許久沒有上場的他，今天賽前也和隊友一起進行訓練，希望將狀態調整好。
富邦陣中有多名「黃金世代」的中華隊球員，而球隊也錄製了影片，把他們想隊田壘說的話，以及相關的祝福都呈現在大螢幕上。
田壘從2000年亞洲盃青年籃球錦標賽開始，到宣布從國家隊退役為止，幾乎無役不與，也是中華隊這些年最重要的三位本土長人——「曾吳田」之一。和他搭檔多年的曾文鼎認為，田壘為中華隊的四號位設下了一個標竿。
「中華隊以前的前輩在4號位這個位置，已經把一個目標和高度設定在那裡；從壘哥加入到他退役，已經把這個標竿帶到另一個方向、層次去了。謝謝他為台灣籃壇做了這麼多。」
蔡文誠在影片中表示，聽到田壘要退役心裡很難過，「畢竟你一直都想回到球場上，祝你未來可以很開心，然後可以很樂觀的面對這一切。」
許晉哲則是對田壘20多年的球員生涯說一聲「辛苦了」，也希望他在之後的人生能多陪陪家人，「有空多來球場看看大家，我們休息室的門還是歡迎你突然跑進來。」
而壓軸的林志傑則是說他就是一個象徵——是永遠的少俠，「從一個陌生的隊友，再到俠獸對決；然後從中華隊隊友，再到俠獸連線，競爭變成朋友，現在變成很好的兄弟，我覺得很可貴。嗨兄弟，在這籃球生涯你辛苦了，希望你退役後在不同的角色上一切順利，然後保持健康。」
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