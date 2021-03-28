屏東加工出口區正式改名 屏東科技產業園區揭牌
記者黃正忠／屏東報導
2021-03-28 17:42:10
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潘孟安表示，加工出口區的成立，在1960、1970年代成為帶領台灣經濟起飛的關鍵，而屏東加工出口區雖於2000年才成立，但在屏東仍發揮重要作用，透過高密度的開發，創造大量的工作機會，如今屏東加工出口區逐漸飽和，而產業型態也逐漸轉型，期許透過科技產業園區的設立，帶領屏東及台灣邁向新的高峰。潘孟安指出，加工出口區的揭牌更名只是儀式，最重要的莫過於能順利升級、擴充園區，提升產業服務內容，而縣府也於2015年成立招商窗口，積極搭起平台吸引各大企業前來投資，也期許未來以低汙染、高效益的產業，作為地方產業發展重要依據。過去加工出口區的產業項目內容較為受限，因此招商引資較為不易，而今改名為科技產業園區，望能促進產業升級、轉型，也透過產業結構調整，吸引台商回流投資，也為地方帶來不同的發展與更多的就業機會。
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