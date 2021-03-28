邁向新里程 加工區更名科技產業園區辦揭牌儀式
記者黃守作／高雄報導
2021-03-28 21:38:25
經濟部加工出口區更名科技產業園區於今(28)日上午，在高雄市楠梓園區，舉行聯合揭牌儀式，在行政院院長蘇貞昌率同經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁、勞動部部長許銘春、立法委員李昆澤、邱志偉、劉世芳及園區代表，透過視訊連線與前鎮、台中港、屏東及潭子等園區，共同聯合揭牌，象徵園區邁入新里程碑。
加工出口區更名科技產業園區聯合揭牌儀式，是由行政院院長蘇貞昌主持，高雄市市長陳其邁、經濟部部長王美花、勞動部部長許銘春、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、立法委員李昆澤、邱志偉、劉世芳等人，以及園區代表與會。行政院院長蘇貞昌在致詞時表示，引領台灣經濟起飛的加工出口區，今(28)日起正式更名為科技產業園區，加工出口區是台灣經濟起飛的起點，推動園區正名並非否定過去，而是肯定園區過去55年科技產業轉型有成，期許園區企業繼續為台灣經濟打拼，加速發展科技產業，並營造安居樂業的環境，讓勞工朋友可以享受更好的生活。經濟部部長王美花也高度肯定加工出口區的科技能量，她表示，園區半導體封測產業能量更是領先全球，尤其去(109)年面對新冠肺炎疫情的衝擊下，園區的營業額、投資額及貿易額皆穩定成長，顯示園區具有厚實的競爭實力，為求名符其實，以利園區的擴充、招商及人才引進，乃於去(109)年核定園區的新名稱為「科技產業園區」，以突顯園區優越的科技能量。高雄市市長陳其邁在致詞時指出，感謝行政院在5G AIoT新創園區加碼投資高雄110億元，他相信未來在5G AIoT的應用服務到IC設計、晶圓代工、封裝、測試等，將會形成完整產業鏈，在全球供應鏈重組及疫情過後，政府對於整個國家大南方、大發展經濟的擘劃，高雄絕對是經濟成長的火車頭，盼所有廠商在拚經濟的過程中，一方面善盡企業責任，一方面創造更多就業機會，跟高雄一起快速成長。經濟部加工處處長楊伯耕說，感謝所有區內廠商不斷創新升級，積極發展高科技，創造高產值，才能為園區打造一個更耀眼的新招牌─科技產業園區，更感謝行政院及經濟部長官，以及立法院賴瑞隆等立法委員對園區更名案的大力支持，讓科技產業園區設置管理條例可以在短期內順利在立法院完成三讀，更名後的園區將邁向另一個嶄新的里程碑。