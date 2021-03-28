呼籲828站出來公投！江啟臣：收拾蔡政府留給人民的殘局
新頭殼newtalk
2021-03-28 18:53:45
面對8月28日的公投，中國國民黨主席江啟臣今天(28日)表示，黨中央與地方黨部將規劃多場宣講與街講活動，呼籲大家828站出來投票，用選票決定自己要的政策，收拾蔡政府留給人民的殘局。
江啟臣今下午參加黃復興南部地區黨員春節聯誼活動，他在致詞時表示，明天是緬懷與紀念329黃花崗之役七十二烈士的日子，若沒有七十二烈士、沒有黃花崗之役，可能就沒有今天的中華民國、也沒有今天的台灣民主、更可能沒有中國國民黨。他提及，中國國民黨127年歷史中，每一個時刻都非常關鍵，每個時刻的決定與作為都將決定黨的命運，甚至是中華民國的未來。回想接任補選黨主席一年多以來，江啟臣表示，身為國民黨黨員不能不清楚我們的中心思想，就是中華民國，而中心理念就寫在我們憲法裡，就是中華民國憲法。國民黨今天依然以中華民國作為中心思想，以中華民國憲法作為遵守的理念價值，以民為本的精神來服務人民，為人民創造福祉，為國家建構未來。江啟臣說，面對執政黨傲慢地開放萊豬、不顧環保、沒收公投之際，國民黨除了在議會、國會努力堅守我們角色，做好監督之外，當我們發現代議政治失衡時，就必須訴諸人民、民意，希望大家站出來，用手中選票，決定我們自己的政策與未來。江啟臣指出，感謝大家支持國民黨提出兩項公投案的連署，也希望中選會不要忽視民意，應維持中立機關的角色，不要卡案、不要成為執政黨的打手，讓大家8月28日能順利用手中選票，拒絕萊豬、找回我們的公投權利。江啟臣強調，國民黨沒有悲觀權利，也沒有懷憂喪志的時間，選戰可以選輸，但絕對不能不團結，選舉有輸有贏，但黨就是團結、凝聚大家的地方，大家跟著國民黨的旗幟、方向繼續向前走，他相信人民對國民黨仍有高度期待與盼望，所以國民黨務必要跟人民站一起，以民為本，爭取人民支持。新聞來源為Newtalk 新頭殼