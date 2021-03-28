離台111公里！日本憂台海局勢 擬增派自衛隊駐與那國島
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-28 19:12:26｜2021-03-28 19:22:17
美國、日本在東京進行「2+2」會談，會後發表聯合聲明罕見的提及雙方對台海局勢的擔憂，日媒更引述消息指，防衛大臣岸信夫在會中提出討論台灣發生突發事件時，日本自衛隊如何支援美軍馳援台灣。日媒今（28）日報導，陸上自衛隊計劃在最西端、離台僅111公里的與那國島增加人員。
與那國島上總人口約1700人，其中約160人為自衛隊的「沿岸監視隊」，負責在島內2個雷達塔上對周邊海域、中國進行監察。日本《讀賣新聞》報導，內閣官房副長官坂井學26日在記者會上表示，將會加強西南諸島的防禦系統，整體範圍包括1200平方公里，並強調陸上自衛隊增加部署的重要性。2015年有關陸上自衛隊進駐的利弊議題投票結果統計，當地居民632表示支持、445票反對。有些居民認為陸上自衛隊進駐可以改善當地財政，反對派則表示，目前島內沒有明顯的抗議活動。《讀賣新聞》指出，與那國島距離台灣約110公里，如果台灣發生緊急狀況，與那國島可能會成為中國解放軍的目標，然而目前島上的「沿岸監視隊」主要的工作為偵查，並不具有完善的實戰能力。在台海局勢日益緊張的情況下，島上要求增加陸上自衛隊部署的聲音也逐漸增加，與那國町町長外間守吉表示，如果自衛隊員總數不超過該町人口的15%，就同意政府增派隊員進駐。報導續指，日本西南諸島長度約1200公里，被稱為「第一島鏈」也是美中對抗的重要分界，中國盡力阻止美國勢力跨過第一島鏈，並在戰略上稱為「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD），周邊中國艦艇行動活躍，因此日本和美國都在試圖強化西南諸島的防衛能力。