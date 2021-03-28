NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

P聯盟／俠獸對決最終章！田壘、林志傑平分秋色完美收官

記者黃建霖/台北報導

2021-03-28 19:28:38｜2021-03-28 19:29:07

▲寶島夢想家前鋒田壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
▲寶島夢想家前鋒田壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
最後一場「俠獸對決」今(28)日在和平籃球館上演，本場比賽林志傑和田壘都以先發出賽，並且兩人在首節多次直接對位，田壘投進2顆三分球，而野獸則是上演華麗的運球，讓球迷大呼過癮。除了情懷之外，本場賽事也相當精采，塔克繳出「大三元」數據，塞瑟夫則是回敬「雙20」表現，兩隊激戰到最後一刻才分出勝負，終場富邦以110:106拿下勝利。
我是廣告 請繼續往下閱讀
田壘此役開賽也打得相當積極，一開始就投進三分球，之後又一個假晃騙過對手、再飆一顆外線，展現全能的球技，不過他畢竟許久沒有上場出賽了，在打了大約5分鐘後就下場休息。
夢想家延續昨天贏下季後賽門票的氣勢，開賽取得20:12的領先，兩隊都確定晉級後，這場比賽調度都比較多，也讓年輕球員有比較多發揮機會，雙方打得比較和氣，首節打完客隊以32:26領先。
次節主場軍開反擊，張宗憲重新回到球場後，他投進三分球讓分差只剩下1分，之後曾祥鈞兩罰俱中，幫助球隊超前，次節打完富邦反超4分，進入到下半場。
易籃再戰後，雙方洋將都發揮出色，比分始終咬得很緊，吳松蔚投進本場的第6顆三分球，讓夢想家再度超前，該節戰罷以85:82領先；末節比賽進入白熱化，兩隊多次互換領先，富邦暫停之後，一波9:2的攻勢逐漸將分數拉開，不過夢想家靠塔克的出色發揮又追上比數。最後一分鐘，兩隊只差3分，不過富邦滴不漏的防守，讓夢想家連2波攻擊都無功而返，塔克被吹技術犯規，富邦用罰球穩穩守住勝利。
田壘今天得到6分、2籃板，塔克攻下全場最高的36分，還有11籃板、10助攻；杰倫不受昨天被趕出場的影響，斬獲15分、11籃板、6助攻，吳松蔚手感回溫，投進6顆三分球，攻下18分。
富邦方面，林志傑6分、3籃板、1助攻，賈西亞「雙十」19分、10籃板，塞瑟夫「雙20」22分、24籃板、6助攻，簡偉儒、張宗憲和林書緯都攻下14分。
關鍵字

NOW民調中心

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
33.6%66.4%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.83%5.17%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
48.13%51.87%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
79.8%20.2%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
10.82%89.18%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀