P聯盟／俠獸對決最終章！田壘、林志傑平分秋色完美收官
記者黃建霖/台北報導
2021-03-28 19:28:38｜2021-03-28 19:29:07
最後一場「俠獸對決」今(28)日在和平籃球館上演，本場比賽林志傑和田壘都以先發出賽，並且兩人在首節多次直接對位，田壘投進2顆三分球，而野獸則是上演華麗的運球，讓球迷大呼過癮。除了情懷之外，本場賽事也相當精采，塔克繳出「大三元」數據，塞瑟夫則是回敬「雙20」表現，兩隊激戰到最後一刻才分出勝負，終場富邦以110:106拿下勝利。
田壘此役開賽也打得相當積極，一開始就投進三分球，之後又一個假晃騙過對手、再飆一顆外線，展現全能的球技，不過他畢竟許久沒有上場出賽了，在打了大約5分鐘後就下場休息。夢想家延續昨天贏下季後賽門票的氣勢，開賽取得20:12的領先，兩隊都確定晉級後，這場比賽調度都比較多，也讓年輕球員有比較多發揮機會，雙方打得比較和氣，首節打完客隊以32:26領先。次節主場軍開反擊，張宗憲重新回到球場後，他投進三分球讓分差只剩下1分，之後曾祥鈞兩罰俱中，幫助球隊超前，次節打完富邦反超4分，進入到下半場。易籃再戰後，雙方洋將都發揮出色，比分始終咬得很緊，吳松蔚投進本場的第6顆三分球，讓夢想家再度超前，該節戰罷以85:82領先；末節比賽進入白熱化，兩隊多次互換領先，富邦暫停之後，一波9:2的攻勢逐漸將分數拉開，不過夢想家靠塔克的出色發揮又追上比數。最後一分鐘，兩隊只差3分，不過富邦滴不漏的防守，讓夢想家連2波攻擊都無功而返，塔克被吹技術犯規，富邦用罰球穩穩守住勝利。田壘今天得到6分、2籃板，塔克攻下全場最高的36分，還有11籃板、10助攻；杰倫不受昨天被趕出場的影響，斬獲15分、11籃板、6助攻，吳松蔚手感回溫，投進6顆三分球，攻下18分。富邦方面，林志傑6分、3籃板、1助攻，賈西亞「雙十」19分、10籃板，塞瑟夫「雙20」22分、24籃板、6助攻，簡偉儒、張宗憲和林書緯都攻下14分。