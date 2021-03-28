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扛母不倫罵聲！友曬「侯佩岑消瘦近況」求饒：別再欺負她

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-28 19:40:51

▲侯佩岑（右）和林月雲互訴心裡話。（圖／翻攝芒果TV）
▲侯佩岑（右）和林月雲互訴心裡話。（圖／翻攝芒果TV）
70歲林月雲與製作人侯世宏、富商邱嘉雄2段不倫戀情轟轟烈烈，近日在陸綜《婆婆和媽媽》剖白，最怕過往情史傷害到女兒侯佩岑，被疑是在原配家庭傷口撒鹽，侯佩岑頂著批評聲浪，繼續錄製餘下集數，友人在網路上曝光她的近況，為侯佩岑叫屈。
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▲侯佩岑近況顯消瘦。（圖／翻攝微博）
▲侯佩岑近況顯消瘦。（圖／翻攝微博）
侯佩岑親近友人近日在社群網站，曬出侯佩岑的照片，消瘦的侯佩岑露出纖細鳥仔腳，女性友人可以一把她高高舉起，這位友人心疼寫下：「不要再欺負我姐了！」看似不捨侯佩岑遭網友攻擊得體無完膚，另一張照片有6個人圍繞侯佩岑，自稱「Patty Fighters」，展現保護侯佩岑的決心。
▲友人保護侯佩岑。（圖／翻攝微博）
▲友人保護侯佩岑。（圖／翻攝微博）
侯佩岑在照片中略顯憔悴，但笑容依然甜美動人。事實上侯佩岑曾為林月雲發聲：「這次節目邀約，我原想可以留下許多的回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人， 對於種種紛擾，我由衷感到抱歉。」此後面對外界批評，一概沉默以對。
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