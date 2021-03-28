反光鏡擦拭公益活動　走入社區擦亮世界的角落

為了有效降低交通事故發生，國際青年商會中華民國總會自2018年起於每年青年節前後，發起「擦亮世界的角落」公益活動，今年於今（28）日舉辦，以縣市做劃分，號召有志青年與民眾從自身做起，走入社區的角落，動手將路口反光鏡擦亮，保障社區及用路人的行車安全。

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2020年全球深受新冠疫情影響，為鼓勵民眾走出戶外，重拾社區互動的情感交流價值，高雄巨港國際青年商會、西子灣國際青年商會、高都國際青年商會聯合舉辦「2021擦亮世界的角落－你/妳，就是超級英雄」公益活動。

▲「擦亮世界的角落」公益活動，號召有志青年與民眾走入社區的角落，動手將路口反光鏡擦亮。（圖／高雄市巨港國際青年商會提供）

活動現場除了有國際青年商會副總賴卜瑋、國際事務副總謝孟珊、總會監事蔡政諺、總會理事楊士峰參與之外。更邀請立委趙天麟、議員黃柏霖議員、議員黃文益、社區里長、民眾等共襄盛舉，與青商會夥伴共同組成「擦亮者聯盟」，宣示將扮演起守護社區安全的超級志工。

此外，也發起「你/妳，就是超級英雄」的活動照片邀集運動，邀請大家上傳最精彩的反光鏡擦拭照片，透過社群媒體力量延續活動價值，讓每個人都能成為社區中平凡偉大的超級英雄。