傳遭愛犬咬傷「毀容送醫」 蕭亞軒露半臉報平安
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-28 21:09:00
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蕭亞軒今（28）日發文更新近況，照片中她戴黑色口罩，臉部鼻子以下全被擋住，只露出眼睛與額頭，蕭亞軒對著鏡頭展現輕鬆笑容，寫下「Beautiful Sunday」，透露與弟弟一起度過周末，心情不受傷勢影響。
蕭亞軒被爆愛犬生病，無法控制行為，在家失控咬傷蕭亞軒臉部、黃皓唇部，小倆口為此住院1個月，低調養傷，不過蕭亞軒戴著口罩露面，無法得知恢復狀況。
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