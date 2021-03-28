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傳遭愛犬咬傷「毀容送醫」　蕭亞軒露半臉報平安

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-28 21:09:00

▲蕭亞軒傳受傷後露面。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
▲蕭亞軒傳受傷後露面。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
蕭亞軒認愛小16歲男友黃皓1年多，傳出2人在家遭蕭亞軒愛犬「弟弟」咬傷臉部，住進醫院治療，近日蕭亞軒在社群網站更新近況，以露半臉的姿態報平安。
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▲蕭亞軒傳遭愛犬咬傷臉部。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
▲蕭亞軒傳遭愛犬咬傷臉部。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
蕭亞軒今（28）日發文更新近況，照片中她戴黑色口罩，臉部鼻子以下全被擋住，只露出眼睛與額頭，蕭亞軒對著鏡頭展現輕鬆笑容，寫下「Beautiful Sunday」，透露與弟弟一起度過周末，心情不受傷勢影響。
▲蕭亞軒戴著口罩露面。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
▲蕭亞軒戴著口罩露面。（圖／翻攝蕭亞軒IG）
蕭亞軒被爆愛犬生病，無法控制行為，在家失控咬傷蕭亞軒臉部、黃皓唇部，小倆口為此住院1個月，低調養傷，不過蕭亞軒戴著口罩露面，無法得知恢復狀況。
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