蘇貞昌視察屏東洋蔥病害芒果農損 潘孟安建請專案補助
記者黃正忠／屏東報導
2021-03-28 22:00:00
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行政院長蘇貞昌下午在屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清、廖婉汝等人陪同下，分別前往恆春、車城及枋寮等地區，視察洋蔥病害、芒果災損及外來種銀合歡移除情形。潘孟安表示，近期芒果與洋蔥受病蟲害影響，屏東縣政府農業處與農政單位已啟動勘查，目前仍待農委會等主管單位釐清認定，但近日坊間傳言中央已將此次洋蔥病害列為天然災害補助，經費已撥至縣府卻遭縣府扣住不發放，此為子虛無有的事情。相關救助有一定程序，才會由縣府責令所有鄉鎮市公所以及農會進行調查，進行後續發放程序。潘孟安建請中央，此次洋蔥災損若屬病害，而並非天然災害，仍期盼透過天然災害救助的專案條款，讓農民損失降到最低，也請中央一同輔導農民在休耕時轉種水稻等其他作物，並提升整體機械化，增加採收效率。
蘇貞昌表示，農委會以專案方式，提供每公頃2萬2千元的土壤改良補助，行政院也核撥84億元經費打造冷鏈系統，調配洋蔥供需量以穩定產銷價格，至於芒果災損部分，因屬於乾旱、病蟲害複合因素，則列為天然災害補助項目，每公頃將補助9萬元。
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