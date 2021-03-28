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泯恩仇！連千毅「歐M」吳宗憲　笑虧：交鋒變交尾

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-28 22:00:00

▲連千毅(中天綜合台提供)
▲連千毅上吳宗憲節目。（圖／中天綜合台提供）
連千毅和吳宗憲在網路直播上演「世紀大和解」，10分鐘就吸引3.5萬人觀看，近日他參加綜藝節目《小明星大跟班》錄影，將人生首個通告獻給吳宗憲：「第一次就『歐M』給亞州天王啦！」
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▲吳姍儒（左）、吳宗憲探討台客文化。（圖／中天綜合台提供）
▲吳姍儒（左）、吳宗憲探討台客文化。（圖／中天綜合台提供）
俗擱有力的用詞「歐M」，讓全場聽得一頭霧水？連千毅解釋「歐M」就是台客所說相挺、捧場的意思，聽得吳宗憲樂不可支，他點出兩人近期的關係變化：「我們以前經常在網路上交鋒，結果後面變交尾。」
▲連千毅（中）直播賣東西超夯，每每開播都有上萬人觀看。（圖／連千毅提供）
▲連千毅（中）傳授貼文技巧。（圖／連千毅提供）
連千毅節目中談「台客標準」，第一是汽車款式有要求：「滿18歲考到駕照就一定要有1台國產車，19歲之後等級也要跟著提升，那就是去中古車行全額貸買賓士C300，然後加油加300。」第二，金戒指、金項鍊是必備行頭。第三，台客臉書發文有技巧，連千毅說：「鈔票放在方向盤前，但一定要露出賓士Logo，貼文寫一些像是『不好意思！這是今天賺的錢』，或者『有酒友肉多兄弟，急難支持見何人』這些內容。」
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