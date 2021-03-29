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「含羞草」草爺進軍大銀幕　與金馬影帝同台飆戲

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-29 09:00:00

▲草爺（左）、李康生相見歡。（圖／紅心字會）
▲草爺（左）、李康生相見歡。（圖／紅心字會）
百萬YouTuber含羞草（草爺）跨足大銀幕，在陳德容監製的電影《山中森林》中，與金馬影帝李康生同台飆戲，開拍前導演姜寧安排草爺和李康生一起吃晚餐，草爺說：「第一次見到康生哥，其實我是非常緊張，因為我講話的聲音比較快、比較大聲，所以我就用力的跟他自我介紹，結果他很溫柔的回應我，還主動來看我在網路上的影片，問我拍YouTube的方式，讓我感覺他真的是很親近的人。」
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▲吳震亞（左起）、姜寧、草爺合作拍電影。（圖／紅心字會）
▲吳震亞（左起）、姜寧、草爺合作拍電影。（圖／紅心字會）
妙的是後來草爺到外雙溪拍片的時候，又在釣蝦場巧遇正在用餐的李康生，草爺說：「康生哥還主動來觀看我們拍片，當時我心想，竟然跟康生哥這麼有緣，於是我就鼓起勇氣，詢問他是否可以一起拍片？他也大方入鏡。」
▲草爺（左起）、姜寧、吳震亞研讀劇本。（圖／紅心字會）
▲草爺（左起）、姜寧、吳震亞研讀劇本。（圖／紅心字會）
《山中森林》由李康生、李千那、郭雪芙、邱勝翊、黃遠、謝承均、吳震亞主演，導演姜寜之所以請到草爺軋一角，是覺得草爺就像是山中森林的吉祥物一樣，「我也希望藉由草爺在網路上的影響力，讓更多年輕人可以關注《山中森林》這部電影。」
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