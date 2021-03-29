「含羞草」草爺進軍大銀幕 與金馬影帝同台飆戲
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-29 09:00:00
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妙的是後來草爺到外雙溪拍片的時候，又在釣蝦場巧遇正在用餐的李康生，草爺說：「康生哥還主動來觀看我們拍片，當時我心想，竟然跟康生哥這麼有緣，於是我就鼓起勇氣，詢問他是否可以一起拍片？他也大方入鏡。」
《山中森林》由李康生、李千那、郭雪芙、邱勝翊、黃遠、謝承均、吳震亞主演，導演姜寜之所以請到草爺軋一角，是覺得草爺就像是山中森林的吉祥物一樣，「我也希望藉由草爺在網路上的影響力，讓更多年輕人可以關注《山中森林》這部電影。」
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