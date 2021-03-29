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白天氣溫飆破30度　清明連假「鋒面來襲」時間曝光

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-29 07:51:43

高溫
▲中央氣象局指出，今（29）日各地為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部有零星短暫雨，北臺灣山區午後亦有零星陣雨出現；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上。(圖／NOWnews)
中央氣象局指出，今（29）日各地為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部有零星短暫雨，北臺灣山區午後亦有零星陣雨出現；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上﹔今晨氣象局也針對臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖發布濃霧特報，新竹縣及臺中已出現能見度不足200公尺的現象，桃園、新竹市、苗栗能見度亦較低。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今（29）日至週四（1）日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息。
今天白天微熱早晚涼；各地區氣溫：北部17至31度，中部19至34度，南部19至34度，東部18至33度﹔預測明日至週四（30至1日）氣溫再升，白天「暖熱如夏」，各地區高溫皆可升至在32度以上，中南部局部地區更高達35度。
吳德榮指出，週五、六（2、3日）是「清明連假」的第1、2天，台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「暖熱如夏」、早晚略偏涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。
下週日連假第3天，下午「微弱鋒面」抵達，影響侷限於迎風面的北海岸、北部山區及東半部、轉為有局部短暫雨的天氣；北部平地及中南部則無降雨，對桃園以南的缺水、無貢獻；下午起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；其他地區氣溫變化很小。連假最後一天(5日)北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部有局部短暫降雨的機率；北台舒適微涼，中南部白天熱早晚涼。
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