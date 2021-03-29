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北韓批聯合國「雙重標準」　衛星照曝新飛彈潛艇或將下水

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-29 09:09:06

▲長期監控北韓動向的外國智庫「北緯38度」，近日公布疑似北韓準備下水彈道飛彈潛艇的衛星照。（圖／翻攝自38 North網站）
▲長期監控北韓動向的外國智庫「北緯38度」，近日公布疑似北韓準備下水彈道飛彈潛艇的衛星照。（圖／翻攝自38 North網站）
美國總統拜登(Joe Biden)上任以來，遲遲未能與北韓展開對話，已過一週北韓又執行至少2次試射行動，引發國際社會不安，朝鮮半島再度烏雲密布。北韓外務省北美司司長趙哲秀29日發表聲明，痛批聯合國安全理事會對北韓實施雙重標準，侵犯北韓自我防衛的權力，與此同時，長期監控北韓動向的美國智庫「北緯38度」(38 North)，也公布北韓或將下水一艘新彈道飛彈潛艇的衛星照片。
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綜合外媒及韓媒報導，由於北韓上週接連試射飛彈，美國因而在26日的會議上，譴責北韓此舉違反聯合國安理會決議，要求對平壤實施更多制裁，安理會則將於30日召開閉門會議，討論北韓近期接連試射飛彈問題。
▲北韓近日頻頻試射飛彈，引發國際社會揣測。圖為本月26日，首爾火車站民眾觀看有關北韓試射行動報導的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓近日頻頻試射飛彈，引發國際社會揣測。圖為本月26日，首爾火車站民眾觀看有關北韓試射行動報導的照片。（圖／美聯社／達志影像）
對此北韓外務省北美司司長趙哲秀則於週一發表聲明，指出許多國家都會為了提升軍力而實行類似活動，安理會卻只將矛頭指向北韓，對於南韓和美國聯合實施針對北韓的「戰爭演習」等事卻不聞不問，根本是雙重標準。
聲明並威脅道，北韓無法容忍個別安理會成員國，濫用聯合國平台，踐踏獨立國家的主權，並遏制其發展，強調任何侵犯北韓自衞權的企圖，都無可避免會觸發北韓的回應。
在北韓問題於國際再度升溫之際，美國智庫「北緯38度」也在近日公布衛星照片，地點位於北韓咸鏡南道新浦造船廠一帶，指出平常停泊在造船廠附近碼頭的浮船塢，自本月24日起，已被移至潛艇下水設施旁，這一點並不尋常，推測有可能是北韓研發數年的彈道導彈潛艇已接近完工，正在準備下水；不過也不排除只是要清理浮船塢與碼頭之間的通道。
在這之前，北韓領導人金正恩曾於2019年訪問新浦造船廠，參觀改造的羅密歐級(1800噸級)潛艇，北韓還曾在今年1月的閱兵式上，公開了疑似「北極星-5」型的新型潛射彈道導彈(SLBM)。南韓國家情報院也曾於去年11月表示，北韓正在興建2艘可搭載彈道導彈的潛艇。
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