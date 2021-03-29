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4月邊境開放？陳時中：眼見為實、只看國內檢驗結果

記者劉雅文/台北報導

2021-03-29 09:22:39｜2021-03-29 09:24:27

▲衛福部長陳時中，今（29）天上午赴立院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中，今（29）天上午赴立院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，外傳只要WHO公布新冠肺炎抗體效力指引，國內就會開放邊境，甚至有傳出最快的時程就是4月，但對此衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還是要眼見為實。
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陳時中今（29）天上午赴立院備詢前，針對邊境解封條件受訪，陳時中強調，最後還是要眼見為實，必須要國內的PCR、抗體檢驗有通過，才能夠縮短（檢疫），至於邊境開放的時程是否真的最快4月，他沒有正面回應。
另外，AZ疫苗開打一週還不到1萬人，有媒體追問，接下來是否適時開放讓第二波醫護人員開打，對此陳時中表示，目前正在研議，會再擴大，至於時間點，他語帶保留，強調要稍微討論一下。至於國內第二劑疫苗施打時間點是否受到影響，陳則認為到目前為止都不會受到影響。
另外，過去台灣一直致力於加入世界衛生大會（WHA），針對外界認為去年得罪了譚德賽，今年重返WHA是否有望，陳時中強調，這也要盡量去爭取，期待各國給我們一個更多的支持，讓台灣能夠及早重返WHA。
另外，提及敏感的中國疫苗問題，有媒體追問，是否傾向承認中國疫苗，陳回應：「我們沒有承認這個問題，我們只是不排除。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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