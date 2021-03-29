讀數學系能幹麻？藍委曝「1隱藏好處」：改變我後來人生

每個科系都有不同的出路，然而，「數學系」到底能做啥？一直都是許多人熱議的話題。近日國民黨立委陳以信就在臉書表示，他曾在輔大數學系念過3年，對這主題超有感覺，並透露數學系的「1大隱藏好處」，那就是「邏輯會變好」，有助後來社會成就，他更直言「是數學救了我，改變了我後來的人生...」

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陳以信提到，他看到網路上熱議讀數學系能幹麻？對這主題超有感覺，因為他曾在輔大數學系念過3年，後來因為興趣改變關係，轉學到台大政治系畢業。「從唸數學系開始，到後來當立法委員，政壇上好像沒幾個人？」

而唸數學能幹麻？陳以信說是好問題，「看看我數學系畢業的同學，好像什麼都不能幹，但也好像什麼都可以幹。」當老師做教授很多，深造改唸資訊、電子、電機拿博士的也很多，他透露，其實唸數學「邏輯」會變好，後來社會成就都不錯！

陳以信表示，自己一開始還不知道唸過數學的好處，後來卻對他的人生帶來很大幫助。「台大政治畢業後我到英國唸書，碩士唸發展，博士唸經濟。一般唸經濟博士的人，至少都要有經濟碩士或學士基礎，但是我都沒有，直接攻經濟博士。而且論文還是搞計量分析，是經濟學中數學最多的部分。」

大家好奇問他「政治系畢業怎能搞計量經濟？」陳以信坦言，「其實我所能憑藉的，就是過去唸過3年的數學系基礎，以數學系所學的機率統計，自學經濟系的計量經濟，過程雖然還是有點辛苦，但最後還是讓我破關成功，完成博士論文。記得論文答辯時，LSE來的口試委員還特別挑剔我，質疑我論文中的數學問題，要是被他問倒我就掛了！但所幸在那部分，我懂得稍多一些，最後口試委員欣然同意我的答辯，才順利過關拿到經濟博士！因此可說是數學救了我，改變了我後來的人生...」（編輯：許苡晴）