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扮白臉？新疆棉花抵制延燒　李克強訪Nike原料廠鼓勵員工

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-29 10:08:09

李克強3/26視察江蘇常州
▲中國官媒報導，李克強在國常會後隔日（3月26日）至江蘇考察。（圖／翻攝自中國官媒）
歐美各國日前就新疆維吾爾族人權議題對中國進行制裁，國際品牌如H&M、Nike（中國譯：耐克）、愛迪達（Adidas）等因為加入「更好的棉花倡議」（BCI），該組織不認同新疆棉花生產過程符合理念而拒絕支持，引起中國網友抵制。但近期中國國務院總理李克強特別參訪了Nike、Adidas的原料化工廠，引起外界關注。
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綜合中國媒體報導，李克強在3月25日至26日前往常州、南京考察，強調要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院部署，深化改革開放，增強創新能力和發展動力，增進民生福祉，推動高質量發展。
《自由亞洲電台》報導指，李克強26日到巴斯夫化工廠，向管理人員表示，「你們投入得越多，稅收抵扣越多，我們就越高興，這會有效激勵企業創新，促進產業升級」。有中國網友在微博上貼出李克強訪問這家工廠的照片和影片，還透露李克強離開時囑咐員工要「把（揚子石化－巴斯夫）揚巴做的不只在東南沿海地區，在全世界都揚名。」
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在微博上貼出李克強訪問巴斯夫的照片。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友在微博上貼出李克強出訪化工廠的照片。（圖／翻攝自微博）
然而中國官媒報導隻字未提李克強訪問提供Nike、Adidas原物料的中德合資巴斯夫（BASF）化工廠，只有提到常州恆立液壓公司、常州富強新村、南京大學等地。外界揣測，李克強難道又像坦言「中國6億月收入千元」一樣和習近平不同調？
有中國網友評論，李克強是想釋放信號「自己與那些抵制H&M的人不同」；也有網民說，「你以為是不同調，其實就是他們一貫的套路。一個唱黑臉，一個唱白臉」、「本質一樣，維護統治」。
也有分析指，李克強路線非常務實，就像他談中國人月收入、鼓勵地攤經濟那樣，本意並不是在和習近平唱反調。在抵制外國貨的風暴中走訪為這些產品備料的合資廠，這些細節與僵硬強硬的習近平比較起來，可能讓民間感覺到一絲透氣的空間。
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