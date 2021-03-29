執政黨面對4大公投該提對案？鄭運鵬分析5點關鍵
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-29 10:43:05
今年4大公投案「反萊豬」、「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，將在8月28日投票，民進黨如果要提出對案版本，最遲需在4月10日正式提出﹔針對公投案要不要提對案？民進黨立委鄭運鵬今（29）日在臉書表示，執政黨的確要「多方琢磨」，並且分析5點關鍵。
首先，鄭運鵬表示，公投法的確有法源，讓行政院和立法院可以「提案」對重大事項「複決」，概念上不像是「拚場對案」，不過，在台灣公投都是拿來過度政治操作，執政者被逼到同場較勁，相信國人也可以理解。鄭運鵬說，公投裡的創制複決權，本來就是對執政者的監督與挑戰，只要不是執政黨主動發起的國安必要複決，本來就不會在公投中要佔有優勢﹔相對的，執政黨要在民間發起的提案中再提對案，等於是複決複決、或者否決創制複決，也是件奇怪的事情。鄭運鵬指出，本來今年0828，是第一次實施「人事分離」的政策公投日，這是在2018公投綁大選造成大混亂後，算是比較有共識的一個公投形式，因為也已經是25%的低同意門檻了。不意外，在野的國民黨還是勇於承擔，還是想操作公投打執政，無役不與，從提出「公投綁大選」公投案可以知道。鄭運鵬表示，現在很多朋友以2018年的經驗會認為，25%的門檻實在太低，很容易被在野黨綁架﹔25%的確是有力量的在野黨強力動員可以達到的門檻，他換算差不多是平均投票人數的40%，大約是國民黨的基本盤總動員數最大值，但是鄭運鵬也認為，如果在野黨公投玩過頭，造成國家不穩定的狀態，這也將造成這個在野黨變成亂源而失去民心，付出未來長期達不到25%的代價。鄭運鵬認為，民主總是不斷的學習，台灣展現睿智的民主實力，雖然也常跌跌撞撞，但是相信有自然的治癒能力，0828公投前，政府和民進黨誠意盡力溝通就對了，其他不用計算太多。最後，面對網友質疑「一方是攻、一方只守，會不會太過慈悲？」鄭運鵬也回應，公投本質就是挑戰執政者，沒什麼慈悲的問題，「真講慈悲，是25%的門檻」，不過，這個見仁見智，我認為民進黨這個部分是「自作自受」。