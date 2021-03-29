挑戰騰訊、阿里巴巴！繼養豬養魚之後 華為進軍網路支付
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-29 10:51:42
中國通訊裝置、電信網路商華為（Huawei）早前受到美國川普政府的制裁，各國相繼將其排除在5G網路建設之外後，手機產品因為缺乏軟體、晶片關鍵技術支持而業務下滑。華為公司近期開始拓展業務範圍，與養豬業、養殖漁業、礦業合作提供技術，或是在港口、機場提供網路服務。今（29）日傳出，華為已取得互聯網（網路）支付的執照，要與阿里巴巴的支付寶（Alipay）、騰訊的微信支付競爭這塊大餅。
根據中國企業公司訊息查詢網站「天眼查」，深圳市訊聯智付網絡（網路）有限公司股東結構有變更，上海沃芮歐信息科技有限公司退出，新增華為技術有限公司，持股比例為100％。這代表華為已經通過收購訊聯智付，拿下了支付牌照，支付寶、微信支付多了一個強勁的對手。華為雖然曾在2016年表示不會申請第三方支付牌照，但近年不斷在拓展Huawei Pay的業務，在支付領域動作頻頻。除了華為，小米、字節跳動也都透過收購的方式，拿到了支付執照。被華為收購的訊聯智付成立於2013年6月，註冊資本為2億人民幣，經營範圍含電子支付，網路支付，計算機技術服務，數據庫及計算機網絡服務，在線數據處理與交易業務、信息服務業務等。2014年該公司取得支付牌照，業務類行為網路支付、行動電話支付、電視支付（已取消業務），有效期限制2024年7月。早期訊聯智付隸屬於中興通訊，2016年被以3.825億元人民幣轉讓給證通股份旗下上海沃芮歐出售了90％的股權，2018年1月成為上海沃芮歐全資子公司，至今年被華為收購。