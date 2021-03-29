新書自曝韓江配 江啟臣：我還建議韓國瑜找朱立倫當閣揆
記者吳承翰／台北報導
2021-03-29 11:25:53｜2021-03-29 12:15:50
國民黨主席江啟臣今（29）日發表新書《破浪啟程》，主動揭露在2020年總統大選時，國民黨總統候選人韓國瑜苦尋不著合適的副手人選時，曾經找他搭檔「韓江配」，但隨著選情變化，這件事也不了了之。上午10點，江啟臣出席國民黨青年營隊的記者會，他受訪時不只描述了當年韓國瑜找他的經過，更加碼爆料說，那時就是他向韓國瑜推薦，可以找前新北市長朱立倫當閣揆，營造藍營大團結的氛圍。
江啟臣表示，在2019年，韓國瑜還在尋覓副手時，確實有找他聊過這件事，當時他也基於團隊考量，向韓表達「主帥有任何需求，我們都盡力配合」。但江啟臣也指出，韓國瑜考慮的人選一定不只他一個，後來韓請了前行政院長張善政做搭配，他也認為是個穩健的選擇。不只揭露找副手的經過，江啟臣也爆料，他當時以營造國民黨、甚至整個泛藍陣營大團結的前提，跟韓國瑜建議，能找朱立倫當閣揆。而後來朱雖未加入韓國瑜的國政顧問團，但也在投票前一個月，接任韓國瑜的全國競選總部主委。此外，媒體也問及新書當中，是否提及九二共識要有新論述？江啟臣表示去年改革委員會，就針對兩岸論述有討論，也在全代會提出，那便是「基於中華民國憲法的九二共識」，以及「中華民國是台灣最大公約數」。江啟臣強調，國民黨是創立中華民國的政黨，一定會捍衛這個招牌。他表示，兩岸論述不僅只有九二共識這麼簡單，去年改革委員會已經提出四大方向，包含捍衛國家主權、維護台海和平及安全、保障自由民主、促進兩岸共榮發展。江啟臣表示，中華民國就是台灣社會最大公約數，任何改變中華民國現狀、或涉及國家定位的問題，都應該尊重全台灣人，不分藍綠、或任何派系，都應該如此。