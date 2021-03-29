擴大公民參與 正國會將辦修憲論壇、聚焦基本權利
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-29 11:29:52
正常國家文化基金會包含陳亭妃、陳歐珀、陳秀寳、黃秀芳、蔡適應等數名民進黨立委於今（29）日召開「正常國家、多元平權、公民參與、革新憲政」記者會。會中提到，為擴大公民參與，正常國家文化基金會政策中心將和立委辦公室合辦多場修憲論壇說明記者會，以各項人民基本權利、立法權、司法權作為主軸，邀請公民團體參與討論。
陳亭妃表示，5年前在討論修憲時，針對18歲公民權的共識度，絕對沒有現在高，所以修憲議題還是要藉由討論、慢慢凝聚共識，正國會希望可以藉著論壇扮演這樣的角色，把基本權利納入修憲討論，包括原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權、環境權、居住權、動物權等。雖然修憲議題冷門，但「根本大法」必須讓更多公民參與。陳秀寶則說，她關注教育文化、本土語文傳承、環境空汙議題，政府要面對經濟與環境的平衡。之前曾辦過4場修憲公聽會，做過很多討論，修憲因為涉及人民基本權利、政府體制，討論應該再擴大、再深入。希望透過修憲論壇和民間團體、民眾交流，一起為台灣找出路，「你的每一次討論，都是在為你想要的台灣投票」。陳歐珀認為，修憲議題本來就應該有廣泛充分的討論，目前朝野修憲議題，還沒有跟民間充分對談，這次舉辦修憲論壇的意義就是要增加討論。增修條文有其過渡性質，期待台灣能脫胎換骨，思考人權立國，將人民權利放在重要位置，做為未來國家發展的依據。黃秀芳則希望憲法能更務實，希望憲法由下而上，讓所有民眾能覺得憲法深植人心，透過修憲論壇擴大公民參與，讓所有公民更了解這部憲法，為什麼要修憲。透過全民共同思考國家定位，這需要有全民共識，期待更多公民團體參與。蔡適應提到，極權中國的憲法是保障執政者的權利，民主國家的憲法是保障人民的權利。不過我國憲法1945年制定，距離現在已超過70年，世界人權潮流早已變化，例如國際人權公約在立法院通過施行法，但部分內容沒有真正入憲。藉著論壇召開，對於人民權利有更多論辯跟思辯，也期待將人民權利放在憲法修正案中。正國會修憲系列的第一場修憲論壇將於4月7日言論自由日舉辦，聚焦原住民族權利、國際人權公約基本權、文化權，將邀集相關公民團體、學者專家共同討論。