遭控「收取附加費」家樂福喊冤 公平會立案調查
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-29 12:06:44
知名賣場家樂福併購頂好Wellcome超市後，更名為「Market便利購」，今（29）日傳出有超過10家公會連署向公平會陳情，控訴家樂福強索不當附加費用﹔對此，公平會今天證實，在上週五（26日）下午收到聯合檢舉函，將立案調查，而家樂福則是喊冤，表示絕對沒有不當收取附加費。
家樂福以三十二億元收購頂好Wellcome超市，一舉讓超市數量從66家擴增至262家，家樂福今年2月啟動改裝招牌成「Market便利購」，預計中元節前完成，不料今天傳出包含，台灣進出口公會、造紙、化妝品、清潔用品、飲料、罐頭、糖菓餅乾、釀造食品、冷凍食品、蜜餞、米穀等向公平會檢舉，家樂福藉口「新店開幕贊助費」的名義，向各家廠商大規模收取贊助費。公平交易委員會表示，上週五確實收到多家公會的聯合檢舉函，指出家樂福要求供應商應配合開幕，提交附加費用﹔公平會指出，附加費用可以談，但內容不能不合理或超出比例，不能利用自己的優勢市場力量收取超出比例的附加費用。公平會表示，收到檢舉後，已經啟動調查，也將請當事人說明，若真的有構成違法行為，最高可罰2500萬元。家樂福聲明指出，原頂好超市改裝不只是更換招牌，還有更改門市系統、斜坡、自動門、升降梯、服務中心、冷凍、冷藏、一般貨架、顧客休息區、空調設備、洗手間等，現階段已依不同需求，分別投入500萬到1200萬的改裝成本。家樂福表示，收購頂好前就已與各供應商協商2020年度契約，也陸續簽訂完成，扣款的契約義務與併購後的市場力量無關，也沒有以市場力量要求各供應商簽約，所有扣款要基於目前有效合約條款執行。家樂福說，按公平會計算，收購頂好後的市占率對通路市場及供應商影響相當有限，目前與各供應商進行2021年度合約協商與簽署，若廠商對目前合約有任何異議，可直接與相關人員討論。