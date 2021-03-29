遭控「收取附加費」家樂福喊冤　公平會立案調查

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不能利用自己的優勢市場力量收取超出比例的附加費用。

公平會表示，收到檢舉後，已經啟動調查，也將請當事人說明，若真的有構成違法行為，最高可罰2500萬元。

原頂好超市改裝不只是更換招牌，還有更改門市系統、斜坡、自動門、升降梯、服務中心、冷凍、冷藏、一般貨架、顧客休息區、空調設備、洗手間等，現階段已依不同需求，分別投入500萬到1200萬的改裝成本。

收購頂好前就已與各供應商協商2020年度契約，也陸續簽訂完成，扣款的契約義務與併購後的市場力量無關，也沒有以市場力量要求各供應商簽約，所有扣款要基於目前有效合約條款執行。

家樂福說，按公平會計算，收購頂好後的市占率對通路市場及供應商影響相當有限，目前與各供應商進行2021年度合約協商與簽署，若廠商對目前合約有任何異議，可直接與相關人員討論。