睽違20年 2021國慶煙火將在高雄港灣登場
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-29 11:44:41｜2021-03-29 13:00:58
整整20年沒有在高雄舉行的國慶煙火，今年確定重回高雄，內政部陳宗彥次長、國防部李宗孝次長，也在3月26日搭上文化遊艇，巡航整個高雄港灣，預計國慶煙火的施放長度將超過雪梨，高雄市長陳其邁今（29）日指出，已經20年沒有在高雄舉辦國慶煙火，希望說在這一次能夠藉由高雄在地的港灣特色，舉辦一個很不一樣，而且是非常具有台灣跟高雄特色的國慶煙火。
高雄市長陳其邁今日上午在臉書發文指出，2000年，雙十國慶煙火首次離開台北，到高雄舉辦，找煙火施放地點時發現了港灣畔的廢棄倉庫，促發了駁二藝術特區的開展，20年間，高雄港已經成為眾人矚目的亞洲新灣區，以及駁二的大港橋、圖書總館、高雄展覽館，和即將啟用的高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心，搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起閃亮迷人的高雄港灣。陳其邁今日參加慢飛天使兒童關懷活動會前受訪時指出，已經20年沒有在高雄舉辦國慶煙火，首先要感謝立法院游錫堃院長的大力支持，經過大家的爭取、立委也非常的幫忙，希望說在這一次也能夠藉由高雄在地的港灣特色，舉辦一個很不一樣，而且是非常具有台灣跟高雄特色的國慶煙火。高雄市副市長史哲也指出，3月26日已與內政部陳宗彥次長、國防部李宗孝次長、郭添貴副秘書長、觀光局周玲妏局長、國慶慶籌會與國防部軍備局的工作團隊，一同在高雄港灣會勘今年度國慶煙火的施放地點，並搭上文化遊艇，巡航整個高雄港灣，由郭添貴副秘書長為大家來做高雄港的介紹與共同討論煙火施放的地點與方式，一致以超越雪梨煙火為目標，至少國慶煙火的施放長度就會超過雪梨！除了國慶煙火重回高雄，搬回高雄的滅火氣樂團主唱楊大正，昨日在大港開唱的演出中證實音樂祭「火球祭」即將回歸，而「TAKAO ROCK」也即將復辦，陳其邁今日也證實「火球祭」、「TAKAO ROCK」今年都將復辦，陳其邁並笑說「火球祭」舉辦的地點，當然能夠在高雄最好，但是這個是民間的一個活動，還是要尊重滅火器樂團的規劃，畢竟滅火器不僅是高雄之光，也是台灣非常重要且知名的樂團，他們也不是只顧高雄，全台灣的樂迷都要照顧。陳其邁指出，「TAKAO ROCK」則會在最快的時間來復辦，其實適合戶外表演的場地很難找，戶外的場地，但高雄就在大港旁邊，再加上高流的啟用，這個敢打包票，絕對是六都裡面最適合流行音樂表演，跟發展流行音樂產業最適合的地方，相信「TAKAO ROCK」也會繼大港開唱，成爲一個在台灣非常具有指標性的搖滾音樂祭。