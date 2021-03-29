王定宇不住立委會館　葉毓蘭酸：可能在房間有「活動」

民進黨立法委員王定宇與民進黨發言人顏若芳，兩人因為同居風波鬧上新聞版面。不過由於王定宇是台南市立委，所以可以登記住宿於台北的兩間會館。不過王定宇認為他所居住的台北會館的空調聲音太吵，所以才會向顏若芳承租套房。而國民黨立委葉毓蘭則在今（29）日上午安排立委會館的考察行程，葉在受訪時也提到「其他委員可能在房間內有很多不同的活動要進行，所以可能稍微嫌小了一點。」似乎是在暗酸王定宇與顏若芳的緋聞。

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葉毓蘭表示，由於日前有立委同仁反映會館冷氣太吵、牆壁有壁癌、甚至冰箱有發霉等情況，所以才會安排會館的實地考察，看看會館是否真如同仁所說的如此不堪。在帶隊時，葉毓蘭還特別要會館打開冷氣、打開冰箱、勘查是否有壁癌等。

葉毓蘭也特別針對王定宇登記入住的台北會館表示，附近的松濤苑是北市單價最高的豪宅，後院就是植物園，特別安靜，為了讓立委在問政上無後顧之憂，若有做得不好之處，當然要鞭策及改進，所以安排這次的行程。

不過面對記者提問此次考察是否針對著王定宇而來？葉毓蘭也隨即否認，表示如果會館讓那麼多立委嫌棄成這樣，沒辦法支持委員問政，民眾怎麼會對立委有信心？葉強調，還有立委希望立法院能夠租五星級大飯店，「若是與飯店相比，會館的確不那麼舒服，但我覺得已經比我家的臥室舒服很多了。」