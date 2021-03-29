雙北論壇前夕 侯友宜爆與柯文哲的共同想法
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 11:57:48
雙北論壇今（29）日下午在新北的五股垃圾山舉行，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都會率相關的局處首長參加；侯友宜強調，「創造雙北共榮」是他與柯文哲的共同想法，「台北的不足，新北可以來補，新北的不足，台北可以來補」，讓雙北變成帶動台灣發展的領頭羊。
侯友宜今日出席「五股垃圾山整頓成果特展」的開幕典禮，針對下午舉行的雙北論壇相關議題受訪；侯友宜指出，大台北1000萬人口的中心點剛好在五股，五股因垃圾山而影響整個大台北中心點發展，所以新北這一年半積極的掃蕩，把680幾家的非法工廠納管163家，把土地重新變成綠，同時也可藉機會把五股的擴大都市計畫、洪水平原管制線逐一來做解除。侯友宜表示，他與柯文哲有共同的想法－都要創造雙北的共榮，所以「台北的不足，新北可以來補；新北的不足，台北可以來補」，一個大台北的發展絕對是要雙北，甚至包括桃園、基隆的合作；因此，選擇在五股垃圾山舉辦雙北論壇，也是代表新北、台北兩市都有決心共創共榮，讓雙北變成大台北帶動台灣發展的領頭羊。雙北近幾年面臨民意的壓力，導致淡北道路、水肥、環狀線經營權等議題意見相左，也成為外界關注的焦點；侯友宜認為，很多的議題，彼此間都能夠互相體諒、互相包容，大家把相同的意見勾稽起來，共同的面對往前走；每個市長都要面臨他的問題，這當中就算大家有一點點的意見不一樣，都要互相的尊重對方。侯友宜說，能帶動雙北的經濟產業及民眾能安居樂業，這是所有市民大家共同的期待，所以「不管是交通路網、建設，甚至產業的連結、水質的問題，都會共同面對」 ；至於環狀線經營權的爭議，他與柯文哲的想法，「並沒有多大的差異性」，這些議題在雙北論壇舉辦之前，幕僚單位都已有充分的溝通，大家將共同面對、解決雙北的問題。