平視世界？美專家：中國「戰狼外交」惹怒各國恐被孤立
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-29 12:04:36
歐美各國近期就新疆人權議題對中國進行制裁，許多國際品牌因為不使用新疆棉花的「更好的棉花倡議」（BCI）而遭到中國網友批評抵制。中國政府透過報復性制裁回擊，外交人員也不斷發表充滿爭議的言論，例如：有過黑奴歷史的美國沒有資格評論中國、法國「瘋狗太多」等作為回擊，專家認為中國的行為最終只會被國際社會孤立。
《美國之音》報導，美國與中國3月19日在阿拉斯加進行會談，面對美國國務卿布林肯（Antony Bliken）對新疆、香港、台灣議題的關切，中方代表楊潔篪直接表示「中國人不吃這一套」、用17分鐘的超時發言狂罵美方。雖然明眼人都看出來作秀的成分較多，但蠻橫行徑仍然令人咋舌。中國駐法大使館3月21日在官網上回應辱罵法國學者引起的爭議，大使館指責，中國如果真的有「戰狼」那也是因為亂咬的「瘋狗」太多、太兇，包括披著學術和媒體外衣的反中人士；中國外交部發言人華春瑩也在官方推特（@SpokespersonCHN）上發表多篇推文，批評美國蓄奴的歷史，或是對穆斯林來說歐美國家才是不安全的地方。觀察人士批評，中國政府根本是在「偷換標準，混淆概念」用似是而非的比喻，來模糊新疆議題。例如將歐美打擊恐怖主義、致力於種族平等的複雜議題去脈絡化，直接說歐美才是迫害穆斯林的一方，塑造中國尊重宗教自由的形象。和新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，渲染國外疫情嚴重、美國國會暴亂的大內宣手法一模一樣。《美國之音》認為，這代表中國外交官在「戰狼外交」已經騎虎難下。美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，中共內部獎勵這種「戰狼」行為，但這只能說非常「愚蠢」；美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱誌群認為，這是因為最高領導（習近平）說了「中國已經可以平視世界了」然而這種外交對中國是否有益又是另一回事。紐約城市大學政治學教授夏明就指出，官媒《環球時報》3月25日的評論，將外國批評中國外交為「戰狼」與「種族歧視」劃上等號，這就是「混淆概念」的典型例子。駐中國記者則認為，這透露中國外交官的沮喪與挫折，許多中國人真的認為自已是在維護國家利益。夏明指，戰狼外交帶來的效果對中國的戰略空間和中國的未來發展實際上是不利的，因為戰狼外交疊加在幾個因素上，讓世界對中國絕對的不信任。朱誌群分析，中國外交出現攻擊性早從2008年開始，當年中國舉辦北京奧運，不久後2010年GDP超越日本成為世界第二大經濟體。最近幾年，因為高層要求要「戰鬥精神」、「說好中國故事」因此在外交領域上轉向強硬。近期，中國在新疆、香港議題上受到西方各國的批評，因此中國外交官「騎虎難下」過去強硬現在不能夠變軟，因為中國的民族主義已經高漲。朱誌群認為，這樣的情況在短期內很難改善。然而戰狼外交已經給中國帶來麻煩，美國與中國關係跌至40年來最低點，中國與其他主要大國關係也不斷惡化。中國不承認自己在新冠疫情處理上有失誤、對其他國家實施經濟報復的行為，也讓中國的國際形象進一步受損。朱誌群表示，外交的目的就是要多交朋友，不是像中國駐法大使館所謂的「為國家利益而強硬」，外交的結果造成樹敵很多，那不管是什麼方式，那這個外交就是失敗的。從戰狼外交的成果來看，中國的海外形象沒有提高，那就說明策略存在問題。
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