2021國慶煙火重返高雄 內政部：值得國人期待
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-29 12:48:30
高雄市長陳其邁今（29）日宣布重磅消息，2021國慶煙火確定落點高雄，這是睽違20年國慶煙火再次回到高雄舉辦﹔內政部次長陳宗彥也在臉書表示，今年十月的國慶，我們已開始籌備工作，2021國慶煙火「值得國人期待」。
陳其邁指出，2000年，雙十國慶煙火首次離開台北，到高雄舉辦，除了讓民眾親近水岸外，在找煙火施放地點時，發現了港灣畔的廢棄倉庫，促發了駁二藝術特區的開展，在這之後，國慶煙火已經有整整20年沒有在高雄舉行。陳其邁說，20年間，高雄港已經成為眾人矚目的亞洲新灣區，不少重要建設正萌芽，駁二已經成為高雄藝文重要據點，還有大港橋、圖書總館、高雄展覽館、以及即將啟用的高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心，搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起閃亮迷人的高雄港灣，將透過2021國慶煙火，輝映高雄港灣建設，是高雄人、也是全台灣人都將驕傲的景色。陳宗彥說，還記得那一年在高屏溪畔嗎？那一年的國慶煙火搭配國台交的現場音樂，配合分章節式的演出，讓國人留下滿滿的回憶！陳宗彥指出，今年十月的國慶，我們已開始籌備工作，也決定選擇在20年前施放過的高雄，高雄市政府選擇在高雄港區施放，相信年底的國慶煙火值得國人期待！