勞工朋友注意！清明國定假日出勤 雇主應加倍給付工資
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 12:26:02
勞工自己的權益，千萬別輕忽！新北市政府勞工局提醒，兒童節與民族掃墓節（清明節）為勞動基準法規定的應放假日（俗稱國定假日），今年兩節日均屬同一日、即4月4日，事業單位如與勞工約定依照政府行政機關辦公日曆表出勤，則4月2日及5日應加倍發給工資。
勞工局表示，事業單位如與勞工約定依照政府行政機關辦公的日曆表出勤，且約定週六為休息日、週日為例假日，依紀念日及節日實施辦法的規定，兒童節及民族掃墓節分別於4月2日、4月5日補行放假；因此，雇主如因業務的需求徵得勞工同意於4月2日及5日出勤提供勞務，則應加倍發給工資。勞工局說明，若國定假日出勤的工作時數於8小時以內，月薪制勞工應加給一日工資，時薪制的勞工，則應針對出勤時數加倍給薪；至於超過8小時的部分，無論為月薪制或時薪制，皆應依照勞動基準法第24條的規定，加成計給加班費。試算標準如下：一、 以勞工時薪160元為例，4月2日及4月5日性質為國定假日，單日若出勤4小時應加發工資640元，加發工資試算：160元×4=640元；二、 以勞工月薪為24000元為例，4月2日或4月5日出勤8小時以內，皆須加發工資800元，加發工資試算：24000元÷30日=800元。勞工局指出，事業單位如採排班制，可經勞工同意將上述國定假日與其他的工作日對調實施，但應確實將調移實施的休假日讓勞工知悉，並於排班表上載明例假日、休息日或國定假日之性質，以免造成勞工誤解；如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上，100萬元以下罰鍰，並公布名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。