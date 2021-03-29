緬甸軍政府鎮壓人民釀百死 時力譴責濫殺無辜
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-29 12:40:51
緬甸軍方2月1日發動政變拘捕民選政府實質領袖翁山蘇姬，之後緬甸就一直陷入動蕩，群眾發起大規模示威，要求恢復民主。緬甸安全部隊27日血腥鎮壓境內反政變示威者，造成100多人喪命。時代力量譴責緬甸軍政府濫殺無辜暴行，呼籲緬甸軍政府即刻停止暴力，並與社會展開和平對話。
時力發布新聞稿指出，緬甸軍政府於3月27日軍人節（Armed Forces Day）大開殺戮，超過100名平民遭到軍警以戰爭武器無情殺害，原本應受軍警保護的婦孺百姓不幸成為槍下亡魂，緬甸軍人節一詞從此留下恥辱的歷史印記。時力指出，美國駐聯合國大使Linda Thomas-Greenfield也針對緬甸情勢表達心碎震驚，強調緬甸軍警殺害婦孺一事完全不具正當性。而包括澳洲、加拿大、德國、希臘、義大利、日本、丹麥、荷蘭、紐西蘭、南韓、英國及美國共12國在內的國防部長也於第一時間發表聯合聲明，譴責緬甸軍政府對平民使用致命武器，呼籲緬甸軍政府停止使用暴力， 時力指出，自從2021年初開始關注緬甸政變情勢，除了協助緬甸在台學生召開跨國連線記者會外，並數次參與緬甸在台相關活動，同時於社群媒體上多次呼籲社會各界提高對緬甸情勢之關注。鑑於緬甸情勢急遽惡化，時力強力譴責緬甸軍政府濫殺無辜暴行，呼籲緬甸軍政府即刻停止暴力並與社會展開和平對話；要求緬甸軍方即刻釋放緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及其他政要。基於人道理由，時力也呼籲政府應即刻盤點可提供給緬甸僑生之具體資源，並做積極協助。