花敬群：包租代管已媒合逾1.5萬戶

（中央社記者陳俊華台北29日電）立委關注包租代管執行成效。內政部次長花敬群今天說，已媒合超過1.5萬戶，去年12月和今年1月平均每月約900戶，預計未來一年可達成1.5萬戶到2萬戶的績效，是可期待的。

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立法院內政委員會今天邀花敬群列席，專題報告住都中心於「居住正義」議題中扮演之功能與定位，及「行政法人」住都中心主辦都市更新案及社會住宅營運管理成效與「公務機關」主辦之差異，並備詢。

花敬群口頭報告時表示，國家住都中心全面盤點國公有土地，積極投入社會住宅興辦；並藉內政部制定法令、營建署規劃審核、住都中心興建營運多軌並進，形成社會住宅生產線，加速社會住宅興辦作業。

花敬群指出，截至今年第一季，國家住都中心已累積決標15處社宅，約4000戶，並以每年1.5萬戶的量能，持續興建社宅。

花敬群表示，住都中心107年8月成立後，接手營運管理林口社宅，積極招租下，總量體3490戶已使用3156 戶，使用率達90.4%；55間店舖也以出租54間，優先引入超商、洗衣、餐飲、診所等，大幅提高生活機能，形成完整生活圈。

民進黨立委張宏陸質詢時問，包租代管的執行成效？花敬群說，現在已媒合超過1萬5000戶，去年12月和今年1月，平均一個月約有900戶的速度，2月因為過年，戶數比較少；若以這樣的速度推估，預計未來一年達成1萬5000戶到2萬戶的績效，「應該是可期待的」。（編輯：蘇龍麒）1100329