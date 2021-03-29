機車放「實用物」被偷3次！他怒：沒錢買嗎　受害者譙爆

機車是許多人代步的工具之一，比起動輒數十萬甚至百萬的汽車，機車價錢更親民好入手，停車相對也較方便。不過，若遇上雨天，機車坐墊總會被淋得濕漉漉，不少人便會在機車前方置物格放一條「抹布」，以備不時之需。而近日就有網友透露，自己本（3）月一共失竊3次，讓他相當氣憤，不禁直呼「是沒錢買嗎？」貼文也釣出眾多受害者哀嚎。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張照片表示，自己昨（28）天晚上才在機車上放一條新的抹布，沒想到今天又不翼而飛，這個月已經被偷走3條抹布了！讓他怒氣衝天，忍不住直呼「你是很缺抹布嗎？沒錢買抹布嗎...？」

▲許多人都會在機車前方置物格放一條「抹布」備用，而近日就有網友透露，自己本月一共失竊3次，讓他相當氣憤，不禁直呼「是沒錢買嗎？」貼文也釣出眾多受害者哀嚎。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文一出，立刻引來同為受害者的網友回應，「我也被偷過，真的很討厭！」「氣死，一堆乞丐」、「一直被偷！我的也被趕走二次」、「抹布小偷好奇真的沒錢去買抹布嗎？」「奇怪！真的很多人愛拿別人的抹布，我的也常常不見」、「改天裡面包狗屎看看」、「真的，上次下雨又被摸走2條，借擦可以，但您帶走我擦什麼呀！？」

另還有人建議「放車廂就好了」、「拿舊內褲當抹布啦！看還有誰要偷」、「放不要穿的衣服，最好是內褲，就不會被偷了」、「自從我放告別式結束送的毛巾，都沒被偷過了」、「我都放車廂，現在前面放擦黑油的」。（編輯：許苡晴）