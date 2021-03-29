專訪／職籃女神解放　夢想家啦啦隊合宿驚見「害羞畫面」

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來自台南的螞蟻從小習舞，當過外拍模特兒，身軀嬌小但是比例完美，號稱「超兇蟻人」，螞蟻是團體公認遲到大王，但是人美聲甜的她撒嬌功力一流，必殺技是無尾熊式抱著團員，搖晃酥喊「鼻要生氣」，讓成員拿她沒轍。留著一頭俐落金髮的Cyndi身材火辣，擁有雪白豪乳與23吋小蠻腰，她曾入選亞洲百大女DJ，受封台灣Soda，音樂風格陽剛硬派，團員爆料Cyndi喜歡裸睡，她率性坦承：「我都不穿。」
肥臀辣妹Lulumi來自高雄，除了在啦啦隊表演，她也是性感舞團「XL ARMY」成員，曾經在嘻哈金童禁藥王、栗子的MV中擔任臀模，虔虔笑說Lulumi生活習慣很隨性，鞋子裡有蟑螂她照穿，結果把蟑螂一腳踩死。而神似日本「動漫女神」中川翔子的芝芝，本身也是超級宅女，私下喜歡Cosplay，Abby爆料芝芝喝醉會從文靜女孩變成傻笑妹子，撒嬌討酒：「再喝一杯！」還大跳電音舞曲，跌破眾人眼鏡。
年紀最小的「忙內」艾莉莎，擁有混血般立體大眼，她曾參加《菱格世代DD52》選秀，為了表演夢想再戰啦啦隊舞台，艾莉莎笑稱理想型是瘦子（E.SO），「他外表壞壞的，但是非常有才華，我就喜歡那種男生」，皮膚白皙的「小仙女」其其喜歡《以家人之名》宋威龍，「很暖、很貼心又很高」，這個人選獲全員一致青睞，虔虔、牛奶也直呼喜歡這種暖男型伴侶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！