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專訪／職籃女神解放　夢想家啦啦隊合宿驚見「害羞畫面」

記者羅凌筠/專訪

2021-03-29 13:22:19

台新夢想家啦啦隊- Formosa Sexy 專訪。（圖／記者林柏年攝 , 2021.3.12）
▲Formosa Sexy人氣席捲P.League+。（圖／記者林柏年攝）
福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」顏值高、舞蹈辣，在職業籃球聯盟P.League+人氣高漲！10位團員虔虔、其其、螞蟻、Abby、Ariel、牛奶、Cyndi、艾莉莎、芝芝、Lulum接受《NOWnews今日新聞》專訪，因為工作經常住在一起的她們，互爆成員生活中最真實樣貌，揭開女神零距離的一面。
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▲台新夢想家啦啦隊-
▲▼Formosa Sexy成員Abby（左起）、芝芝、虔虔、牛奶、Lulumi、螞蟻、Cyndi、艾莉莎、Ariel、其其揭私下相處趣事。（圖／記者林柏年攝）
▲台新夢想家啦啦隊-
來自台南的螞蟻從小習舞，當過外拍模特兒，身軀嬌小但是比例完美，號稱「超兇蟻人」，螞蟻是團體公認遲到大王，但是人美聲甜的她撒嬌功力一流，必殺技是無尾熊式抱著團員，搖晃酥喊「鼻要生氣」，讓成員拿她沒轍。留著一頭俐落金髮的Cyndi身材火辣，擁有雪白豪乳與23吋小蠻腰，她曾入選亞洲百大女DJ，受封台灣Soda，音樂風格陽剛硬派，團員爆料Cyndi喜歡裸睡，她率性坦承：「我都不穿。」
▲台新夢想家啦啦隊-
▲Cyndi（中）曾入選亞洲百大女DJ。（圖／記者林柏年攝）
肥臀辣妹Lulumi來自高雄，除了在啦啦隊表演，她也是性感舞團「XL ARMY」成員，曾經在嘻哈金童禁藥王、栗子的MV中擔任臀模，虔虔笑說Lulumi生活習慣很隨性，鞋子裡有蟑螂她照穿，結果把蟑螂一腳踩死。而神似日本「動漫女神」中川翔子的芝芝，本身也是超級宅女，私下喜歡Cosplay，Abby爆料芝芝喝醉會從文靜女孩變成傻笑妹子，撒嬌討酒：「再喝一杯！」還大跳電音舞曲，跌破眾人眼鏡。
▲台新夢想家啦啦隊-
▲Lulumi身形性感，大尺度演出嘻哈MV。（圖／記者林柏年攝）
年紀最小的「忙內」艾莉莎，擁有混血般立體大眼，她曾參加《菱格世代DD52》選秀，為了表演夢想再戰啦啦隊舞台，艾莉莎笑稱理想型是瘦子（E.SO），「他外表壞壞的，但是非常有才華，我就喜歡那種男生」，皮膚白皙的「小仙女」其其喜歡《以家人之名》宋威龍，「很暖、很貼心又很高」，這個人選獲全員一致青睞，虔虔、牛奶也直呼喜歡這種暖男型伴侶。
▲台新夢想家啦啦隊-
▲Formosa Sexy爆料團員相處祕辛。（圖／記者林柏年攝）
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▲Formosa Sexy為福爾摩沙台新夢想家獻上最強應援。（圖／記者林柏年攝）
 
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