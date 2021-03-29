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死傷事故頻傳！交通部擬3方向提升西濱快用路安全

新頭殼

2021-03-29 13:25:25

西濱車禍
▲台61線西濱快速道路事故頻傳，對此，交通部也研擬3方向進行改善，包含加強智慧交控、加強重車及速度管理執法、路面改善等。圖為西濱快速道路台中清水段火燒車死亡車禍。（圖／翻攝自台中踢爆網臉書粉絲團）

台61線西濱快速道路事故頻傳，2月21日發生21車連環追撞造成2死11傷；3月20日又有混凝土車追撞轎車造成火燒車並釀3死慘劇，讓西濱快的用路安全受到關注。對此，交通部也研擬3方向進行改善，包含加強智慧交控、加強重車及速度管理執法、路面改善等。

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西濱快去年1月才全線通車，不料事故頻傳，交通部今(29)日也針對道安提升的部分進行報告，交通部次長陳彥伯表示，為減少西濱快速道路意外事故，目前朝向3個方向來改進，第一個是有關道路鋪面，希望提升道路鋪面舒適度；在智慧交控的部分，希望增加車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌等，讓西濱快變成智慧的快速公路；另外，也會加強與台61線沿線各地方警察單位合作，並利用移動式設備及科技執法擴大取締範圍。

陳彥伯指出，希望透過加強智慧交控、加強重車及速度管理執法、路面改善，來提升西濱快的用路舒適度及安全性，日前交通部長林佳龍也拍板投入35億金費進行改善。

而交通部也表示，公路總局與氣象局合作，將在西濱快設置16處濃霧偵測器，目前雲林（四湖）和嘉義（東石）路段已在3月24日完成建置，預計前8個月完成彰化至台南路段6處設置，其他路段則在1年內完成。

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