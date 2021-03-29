妳怎麼沒感覺？宋仲基被曖昧對象抱 「小鹿撞死」遭打槍
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-29 13:45:36
韓劇《黑道律師文森佐》劇情白熱化，玉澤演飾演的「大魔王」張俊宇終於浮出檯面；深受男性喜愛的文森佐（宋仲基 飾），再遇同性熱情對待，還被曖昧中的女主角狠狠「打槍」。此外，玉澤演所屬的2PM其中成員Nichkhun跟燦盛，也在最新一集友情客串，驚喜滿滿，讓第12集收視率開出10.7％亮眼成績。
以下有劇情透露，慎入！！！ 2PM的成員Nichkhun與燦盛友情客串第12集，張俊宇（玉澤演 飾）正在看《野狗和豺的時間》，劇中燦盛與Nichkhun在屋頂對決，燦盛更嗆聲對方：「只要你死了，我就能取代你！」隨後拔槍擊斃Nichkhun，讓張俊宇聯想到自己與弟弟之間的關係，忍不住氣到關電視直呼「可惡！」 儘管三人沒有合體，但在戲劇播出後，2PM官方IG立刻PO出Nichkhun與燦盛在拍攝現場的合照，並逗趣表示：「為了應援3號（指在2PM裡年紀第三大的玉澤演」而特別演出《黑道律師文森佐》的2號（指Nichkhun）與6號（指燦盛）！」 宋仲基為了《文森佐》再豁出去，繼第8集與金聖喆上演「BL戀」後，他第11集被情報院義大利組織犯罪應對組組長安基石（林徹洙 飾）熱情「無尾熊抱」，讓文森佐相當驚慌；深受男人喜愛的文森佐，卻不受女主角全余贇飾演的洪車瑛青睞，洪車瑛酒醉之餘，提出想透過擁抱來確認對文森佐是否心動，兩人曖昧擁抱10秒，女方卻直呼沒有感覺，讓文森佐莫名失落。 《文森佐》劇情推進到玉澤演遭親弟弟開槍擊傷大難不死，決定以真實身分來實際掌權；宋仲基終於打開地下的密室，親眼見到價值破兆元的金條，沒想到卻遭一路以來共患難的趙社長背叛。《黑道律師文森佐》每周六、日晚間10點與韓國同天更新，在Netflix播出。