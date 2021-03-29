五股垃圾山命名「夏綠地」 侯友宜：整頓只是一個起點
記者陳志仁／新北報導
2021-03-29 13:47:44｜2021-03-29 13:47:58
新北市政府今（29）日舉行五股垃圾山整頓成果特展，新北市長侯友宜表示，經過1年半大力整頓，拆除違法鐵皮屋，未來五股將成為北台灣發展重心，並頒獎給命名者陳子樑，感謝他為五股取名「夏綠地」，為五股注入新氣象。
經過近4個月線上投票，「五股夏綠地」獲得最高票選！侯友宜感謝命名者陳子樑為五股開啟美好未來，尤其他是土生土長的五股小孩，曾在五股垃圾山內的鐵工廠當學徒，對於翻轉五股負面形象也深刻體悟，取名「夏綠地」是因這塊土地充滿陽光普照，希望大家都來五股走走，享受艷陽高照的美好氛圍。侯友宜強調，「整頓五股變成綠地只是一個起點，絕不是終點！」接著參觀五股垃圾山成果展區，現場有環保小志工示範整頓五股垃圾山過程中的點滴辛苦，包括透過娃娃機夾出一顆顆治安、公安的棘手問題，還有挖土機剷除埋藏在五股的廢棄物及垃圾，侯友宜更親自戴上VR環景裝置，一探五股垃圾山樣貌，感受整治前後的巨大差異。城鄉局指出，為讓民眾一同見證五股垃圾山的改變，即日起至4月9日在新北市政府的1樓大廳，舉辦為期12天的五股垃圾山整頓成果特展，展區設有夾娃娃機、挖土機等大型互動裝置；歡迎家長帶小朋友參觀，假日持活動DM參觀並集滿3個印章，可兌換限量宣導品1份，活動的詳情請上「翻轉五股－試辦計畫專屬網站」查詢。