惠恕仁抵新光醫院健檢 大讚台灣醫療Fantastic
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-29 13:55:43
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨日搭乘包機抵達台灣，今（29）日上午安排到新光醫院進行健康檢查行程，接受高階正子斷層造影（PET）全身癌症篩檢，新光醫院副院長洪子仁表示，總統對於台灣醫療技術與規劃直呼Fantastic，而旅遊泡泡的開放，最主要意義在於讓台帛兩國醫療通道恢復，這對他們的居民健康來說，是一件非常重要的事。
洪子仁表示，惠恕仁今日特別到新光醫院進行私人行程，主要是來了解新光醫院健康檢查的一些設備以及台灣醫療服務，而他做的健康檢查為高階正子斷層造影全身癌症篩檢，完全都按照原本預先排的行程進行，並且一切都是按照跟民眾一樣的檢查項目，並沒有特別為他修改檢查項目。洪子仁說，惠恕仁剛才離開的時候，稱他對於台灣優良的醫療技術以及在醫療方面完善規劃感到相當印象深刻，直呼Fantastic。洪子仁說明，台灣新光醫院和帛琉從2013 年到現在都有簽訂病患轉診合約，目前已經有超過4000位的住院病人從帛琉透過定期航班到新光醫院來接受我們醫療治療，他們若有來台旅遊，每一個人有500美金的健康檢查費用，這15000台幣是由帛琉政府支付，相當於他們國家健保提供給民眾醫療的一部分。洪子仁表示，過去一年的時間內，帛琉居民來台灣求醫其實是非常艱辛的道路，4月1日旅遊泡泡推動，對台灣是個喜訊，對帛琉有求診需求的居民來講也是個很棒的訊息，對他們國家民眾健康來講，也是一件非常重要的事情。同時洪子仁也惠恕仁說法表示，旅遊泡泡的推動意義不只是在經濟上跟旅遊上的交流，更重要是能夠恢復台帛兩國在醫療的通道，讓定期航班恢復以後，醫療航班就可以暢通。另外，此次訪問團含有8名來台轉診的帛琉病患，由於指揮中心相關規定是進到醫院必須在隔離病房先待14天檢疫，到採檢陰性兩次後才能接受醫療服務，洪子仁說明，過去帛琉總統到新光醫院都會去探視住在院內的當地病患，但這次因為要配合指揮中心相關防疫規定，因此惠恕仁無法前往探病。