帛琉總統訪台 外交部將贈2艘35噸救難艇
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-29 14:32:07
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨日搭乘包機抵達台灣，展開為期5天的訪問，今（29）日晚間將舉行國際記者會。據了解，惠恕仁此行也將南下參訪船舶製造業及水產養殖業，外交部將捐增2艘35噸救難艇，以提升友邦救難能量。
惠恕仁今日上午前往新光醫院體檢，新光醫院表示，惠恕仁主要是來了解新光醫院健康檢查的一些設備以及台灣醫療服務，而他做的健康檢查為高階正子斷層造影全身癌症篩檢，完全都按照原本預先排的行程進行，並且一切都是按照跟民眾一樣的檢查項目，並沒有特別為他修改檢查項目。今日晚間，惠恕仁將出席外交部舉行的中外記者會，以及行政院長蘇貞昌晚宴。明日將參訪北部企業，拜會總統蔡英文。31日將參訪南部企業。據了解，惠恕仁將前往屏東地區參訪船舶製造業及水產養殖業，我國政府也將援贈2艘35噸級「沿岸多功能艇」給帛琉，這款35噸級艇由國內造船廠生產，與海巡署的巡邏艇規格相似，並無法安裝武器，主要功用為海上救難用途，能夠提升帛琉的水上救援能力。過去我國也曾援贈友邦巡邏艇，編號FABG-7、FABG-11、FABG-29、FABG-32的4艘海鷗飛彈快艇除役後，拆除武裝後於2009年5月援贈非洲甘比亞，成為馬英九政府上台後首筆軍援外交。事實上，這批船原本要軍援馬拉威，但是改裝期間馬拉威與我國斷交，因而轉贈甘比亞，改裝費用5000多萬。不過，甘比亞在2013年與台灣斷交。我國援助前友邦甘比亞的海鷗快艇曾出現在美國與非洲國家舉辦的「疾速團結2019」（Obangame Express 2019）演習中。